Aprilia se interesa en Bastianini para el futuro en MotoGP

Massimo Rivola también estuvo entre los presentes en el gran evento de Los Ángeles en el que se presentó oficialmente el equipo Trackhouse Racing y los colores que utilizará en la temporada 2024 de MotoGP. Sin embargo, como no podía ser de otra, siendo el máximo responsable de Aprilia Racing, la marca con la que la estructura de Justin Marks forjará una relación privilegiada, esperan que se convierta en algo más que un simple conjunto satélite.

Un concepto que el propio mandamás del departamento de carreras de Noale expresó en una entrevista concedida a GPOne.com: "Para nosotros, es una excelente oportunidad, tanto a nivel de marketing como a nivel de rendimiento, dado que el objetivo a medio y largo plazo es tener todas las motos oficiales".

No obstante, el italiano explicó por qué solo habrá una RS-GP de fábrica en el equipo norteamericano, que será la que se le confíe a Miguel Oliveira: "El problema es más una cuestión de tiempo. Les hubiera gustado tener las dos motos de fábrica ya, pero no era físicamente posible. Ya este año les daremos un gran apoyo y se convertirán cada vez más en un conjunto oficial".

Tras eso, sobre la conexión con Estados Unidos, dijo: "Espero tener una segunda carrera en Norteamérica, no sé cuándo, pero diría que en un par de años. Me gustaría volver a Laguna Seca, pero no creo que se adapte al rendimiento de las actuales motos de MotoGP. Sin duda, es una oportunidad que hay que aprovechar, este equipo viene de la NASCAR, así que ya tienen la mentalidad adecuada, me encontré muy en línea de pensamiento con Justin Marks".

Con la mayoría de los contratos de los pilotos a punto de expirar a finales de la temporada 2024 de MotoGP, incluidos los cuatro abanderados de Aprilia, inevitablemente también se habló del mercado con Masimo Rivola, y un nombre que tienta es el de Enea Bastianini.

"Creo que sabemos que Enea [Bastianini] es uno de esos pilotos que me gustan. Carlo Pernat sabe que también gracias a mí ha conseguido ciertos resultados en las negociaciones con Ducati", expresó. "Sin duda, nos vendría bien un piloto italiano, si será Enea u otro, es demasiado pronto para decirlo".

"Quizá renovemos a nuestros dos pilotos, aunque ya vimos en la Africa Eco Race que ganar con motos y pilotos italianos ofrece un gran altavoz. Dicho esto, estoy muy contento con los dos, o más bien, cuatro, pilotos que tenemos", continuó. "Los tres primeros meses serán realmente salvajes para el mercado de pilotos, pero los afrontaremos con mucha calma".