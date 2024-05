Aprilia debe "ser inteligente" con las expectativas en Montmeló, según Viñales

La sexta prueba de la temporada 2024 de MotoGP se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y se espera que sea un circuito muy importante para Aprilia. Aleix Espargaró ganó la sprint y la carrera larga de 2023 en este escenario, mientras que Maverick Viñales fue segundo el domingo, completando el primer doblete de los de Noale en la categoría reina.

El piloto de Roses, por su parte, dice que repetir el resultado en esta campaña sería "un sueño", pero ha movido ficha para que no se pongan expectativas sobre los hombros de la casa italiana a causa de precedentes pasados.

"No lo sé", dijo en la pasada cita de Le Mans cuando se le preguntó, tras acabar quinto, si Montmeló era la pista propicia para que Aprilia volviera al escalón más alto del podio. "Será un sueño, seguro, pero no lo sabemos. Es difícil decirlo en este campeonato, porque todo puede cambiar. Los neumáticos son un poco diferentes, por lo que no sabemos cómo funciona la nueva tecnología en Montmeló".

"Así que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para no ponernos demasiadas expectativas, para ser sinceros. Si tenemos un buen viernes nos pondremos expectativas e iremos a por todas. Pero antes de nada, tenemos que ver cómo van las cosas allí. En mayo en Montmeló puede haber mucha lluvia. Así que ya veremos".

¿Qué pasó en el GP de Catalunya de MotoGP 2023?

El GP de Catalunya puso la guinda a unas semanas trepidantes para la escuadra oficial de Aprilia, que comenzaron en agosto con la victoria de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Gran Bretaña. Con unas características similares en Silverstone y Barcelona, de baja adherencia, que ayudan a la fuerte tracción de la RS-GP y al estilo de pilotaje más de la vieja escuela del de Granollers, Aprilia fue el rival a batir en Montmeló.

Espargaró y Viñales quedaron delante en las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, mientras que Miguel Oliveira (RNF Aprilia) encabezó los Libres 2 del sábado por la mañana. El portugués también mandó en la Q1 con su RS-GP de 2022, mientras que Pecco Bagnaia, con la Ducati oficial, puso fin a la hegemonía de Aprilia en la Q2 con la pole.

Pero Espargaró, que salía segundo, le superó en la carrera al sprint para ganar por 1.989 segundos, con Viñales tercero. Y en la prueba del domingo, el #41 batió a su compañero de equipo por 3 décimas para anotarse su segunda victoria en carrera larga de la temporada.

El buen momento de Aprilia se ha desvanecido de nuevo en MotoGP 2024

La RS-GP 2024 llegó a la presente campaña como una moto con la que Viñales no estaba contento, pero Espargaró sí remarcaba su paso adelante. Sin embargo, ha sido Viñales quien logró subir al podio en Portugal, después de que la marca transalpina mejorara el equilibrio de la moto para que pudiera aplicar correctamente su estilo de pilotaje. Un problema con la caja de cambios frustró sus esperanzas, pero en Austin logró su primera victoria desde la temporada 2021.

Pero, desde entonces, el buen momento de Aprilia ha bajado. Los malos resultados en clasificación de Espargaró y Viñales en Jerez les complicaron la vida, mientras que este último experimentó "un problema de desgaste" con una pieza de la RS-GP con la que corrió, que le hizo ser noveno.

En Le Mans, el de Roses no pudo pasar del quinto puesto, mientras que el de Granollers se descolgó de la lucha por el podio en los primeros compases para acabar noveno (aunque dos encontronazos con otros pilotos también dificultaron su progresión).

Ahora que MotoGP se dirige a un gran premio en el que se espera que Aprilia lo haga bien, a Viñales se le preguntó en Francia qué tiene que hacer la fábrica para romper el techo en el que parece estar estancada.

"Es una buena pregunta", respondió. "Deseo dar el paso en las próximas carreras. Obviamente, vamos a Montmeló y las expectativas serán muy altas, pero tenemos que ser conservadores [y considerar] que quizás la Ducati ha mejorado mucho".

"Tenemos que comprobar cómo dar el siguiente paso en otras pistas [distintas a Montmeló]. Obviamente, habrá circuitos que serán mejores y otros que no. Cuando llegué [a Le Mans], pensé que el fin de semana sería bueno, pero los chicos me decían que quizás no era lo mejor para la moto, y al final tenían razón", remachó.