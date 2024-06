Aprilia y la "incógnita" a la que se enfrentará en 2025 con Martín y Bezzecchi

Aprilia dice que tener que adaptarse a una nueva alineación de pilotos en el Mundial de MotoGP será la única "incógnita" para la marca, que se prepara para dar la bienvenida a Jorge Martín y a Marco Bezzecchi tras su salida de Ducati.

El programa de la categoría reina de la fábrica de Noale se prepara para llevar a cabo una importante reestructuración en 2025, con la marcha de sus dos pilotos titulares, que han desempeñado un papel fundamental en la transformación de la RS-GP en una moto capaz de ganar carreras. Aleix Espargaró, que ha sido una de las piedras angulares del proyecto, se retirará como piloto a tiempo completo y se convertirá en probador de Honda, como adelantó Motorsport.com, mientras que Maverick Viñales se trasladará al equipo Tech3, satélite de KTM, después de más de tres años con los italianos.

Martín y Bezzecchi, procedentes de Borgo Panigale, harán que Aprilia tenga que empezar de cero el año que viene. Tras la noticia de que el #72 dejará el Pertamina Enduro VR46 para unirse a Aprilia con un contrato multianual, el CEO de la marca, Massimo Rivola, admitió que tener dos nuevos pilotos no es "ideal" para la fábrica.

Sin embargo, también cree que tanto el español como el transalpino son los candidatos adecuados para liderar la escudería en su fase de transición: "Esa es la única incógnita que tenemos, porque no es ideal cambiar a dos pilotos al mismo tiempo", dijo.

"Pero con dos talentos tan buenos, estamos apostando por los hombres adecuados. No es lo ideal, pero también tenemos un equipo satélite, y espero que Trackhouse nos dé un poco de continuidad. De nuevo, no es lo ideal, pero cuando tienes una pareja como Martín y Bezzecchi, debes estar contento".

Espargaró y Viñales se trasladarán a marcas rivales en 2025, aunque la llegada del de Granollers a HRC aún no se ha hecho oficial. Cuestionado por quién ayudará a dirigir el desarrollo de la moto en lo que queda de temporada, ya que Aprilia no quiere que ninguno de sus pilotos actuales se lleve sus secretos técnicos a otros equipos, Rivola ha subrayado que es importante no infravalorar el trabajo realizado por el piloto probador, Lorenzo Savadori, que ha sacrificado tener mejores resultados en sus carreras como wildcard para seguir perfeccionando la RS-GP.

"Para ser sinceros, tenemos que dar crédito a Lorenzo Savadori, que ha sido nuestro piloto de pruebas durante muchos años hasta ahora", apuntó. "Esta moto parece que no es realmente competitiva cuando él hace un wildcard. Yo diría que es un poco víctima nuestra. Necesitas tener la actitud y el amor por tu equipo y tu fábrica para hacer lo que tienes que hacer. Y hasta ahora siempre hemos ido en la dirección correcta".

"La ayuda del estilo de pilotaje de Maverick nos dio un impulso adicional a nuestro desarrollo, porque Aleix ya llevaba muchos años con nosotros, y tener un equipo satélite ha sido otro paso adelante. Pronto habrá cuatro RS-GP de 24 en pista [Raúl Fernández recibirá pronto la última especificación], así que esa sería otra forma de avanzar. Pero creemos que en la oficina de diseño y en el equipo de pruebas de Noale están haciendo un gran trabajo. Obviamente, aún no es suficiente, y sé que nunca lo será. Pero confiamos mucho en su trabajo", finalizó.