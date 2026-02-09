Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Ducati seguirá siendo el "equipo a batir" en MotoGP 2026 tras los tres primeros días de test en Sepang, según ha reconocido el jefe de Aprilia.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 2026

Aprilia cree que se encamina hacia la temporada 2026 de MotoGP siguiendo los pasos de Ducati, pero reconociendo de igual manera que la marca de Borgo Panigale seguirá siendo la referencia en el campeonato.

Tras disfrutar de su mejor campaña hasta la fecha en la historia de la categoría reina, algunos esperaban que Aprilia diera un paso adelante este año y se colocara en una posición que le permitiera luchar por el título de forma regular. Pero, aunque la casa de Noale parece haber mejorado la RS-GP en todos los aspectos para 2026, gran parte de sus avances se pueden ver anulados por Ducati, que apunta a haber conseguido construir una versión más rápida y versátil de la Desmosedici.

El jefe de Aprilia, Massimo Rivola, afirmó que puede estar satisfecho con el trabajo realizado por su fábrica durante el invierno, pero se mostró cauteloso ante los progresos realizados por sus rivales tras el primer test de pretemporada del año, en Sepang.

"Estoy contento con el hecho de que la moto del 2026 sea mejor que la del 2025. Una vez más, esto demuestra que la de Noale es una empresa bastante buena, capaz de fabricar buenas motos, pero también de mejorar el rendimiento cada año", afirmó. "Pero solo podemos trabajar en nuestras motos, en nosotros mismos, y no en los demás".

"Hemos visto que casi todos han mejorado. Hemos visto que Honda es muy rápida, que Ducati vuelve a ser la referencia y que KTM es mejor que el año pasado. Sinceramente, creo que va a ser un campeonato muy interesante, de nuevo con alguien [Ducati] al frente. Eso seguirá siendo igual, pero nosotros nos mantendremos a su estela".

Massimo Rivola, Aprilia Racing

Massimo Rivola, Aprilia Racing

Foto: Rainier Ehrhardt

Ducati lideró los ensayos en Malasia de la pasada semana, con Alex Márquez, de Gresini, marcando el mejor tiempo, de 1:56.402, con la GP26 de fábrica. Marco Bezzecchi no quedó muy lejos en la tabla de tiempos, ya que un último 'time attack' con neumáticos blandos le aupó al segundo puesto, por detrás del #73.

Sin embargo, en las simulaciones de carrera al sprint, Ducati fue claramente la mejor del pelotón, con Alex Márquez, Pecco Bagnaia y Marc Márquez impresionando con sus tiempos promedio por vuelta. Bezzecchi fue considerablemente más lento que los tres, pero su decisión de correr con neumáticos desgastados hizo que cualquier comparación careciera de sentido.

Cuando se le preguntó si creía que Aprilia estaba más cerca de Ducati que el año pasado, Rivola respondió: "Aún no puedo decirlo, tenemos que analizarlo más detenidamente porque en los test siempre es difícil saber cuántas vueltas ha dado ese neumático, o cuánto combustible había en ese depósito. Pecco hizo una simulación de carrera sprint, ahora todos podemos irnos a casa. Nos vemos en 2027 [comentó entre risas]". 

"Creo que, en cualquier caso, definitivamente tenemos una moto mejor que el año pasado. En 2025 no fue mal, así que no podemos evitar ser optimistas. Los demás también han mejorado claramente. Todavía es un poco pronto para decirlo. Ducati seguirá siendo el punto de referencia, en cualquier caso".

MotoGP celebrará otro test de dos días en Buriram, antes del Gran Premio de Tailandia, que abrirá la temporada el 1 de marzo. Con un intervalo mucho mayor entre los dos ensayos de pretemporada que en el pasado curso, los fabricantes tienen la oportunidad de analizar los datos de Sepang y traer nuevas piezas para Buriram antes de homologar sus paquetes aerodinámicos para 2026. Aprilia también evaluará algunos componentes nuevos en el circuito de Chang, pero Rivola sugirió que el núcleo de la nueva RS-GP está prácticamente definido.

"Habrá algunas piezas pequeñas también en Tailandia", reveló el dirigente italiano. "Creo que el 80-90 % del paquete estará fijado esta noche [después de Sepang]. Pero después de analizar todo en casa, se llevarán pequeños detalles a Tailandia para el desarrollo final, con el fin de tener una base bastante buena. Obviamente, el de Tailandia es un circuito bastante diferente en términos de aerodinámica, de características, es más un circuito de 'stop and go'. Habrá algo más [desarrollos por parte de Aprilia]", concluyó.

El resumen del test de Sepang de MotoGP:

