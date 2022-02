MotoGP | Aprilia sorprende: ¡ya usa el dispositivo semiautomático!

Cargar el reproductor de audio

La Aprilia empieza a asustar y no es de extrañar que el delegado técnico de la FIM quisiera revisar los alerones y carenado antes de homologar la RS-GP 22. Aleix Espargaró cerró la sesión de test en Sepang este domingo a tan solo 26 milésimas de Enea Bastianini, que batió el récord de la pista de Malasia.

Cierto es que, gracias a las concesiones, Aprilia había aprovechado los tres días reservados a probadores y debutantes para poner a punto la moto en el shakedown, pero el salto de la RS-GP de 2022 es claro y evidente: desde un punto de vista puramente aerodinámico parece la MotoGP más equilibrada y ha mostrando un excelente paso por curva que ayuda a enmascarar la falta de algo de potencia. E incluso Aleix también admitió que en Noale están trabajando en el dispositivo que baja la moto en la parte delantera...

"La moto es diferente a la del año pasado. Y aunque todavía no estaba listo para hacer un simulacro de carrera, pedí hacer una tirada larga para conocer sus reacciones", explicó el español. "Di 12 vueltas seguidas y noté las diferencias con la de 2021. En la vuelta rápida hay una mejora en las curvas y en la potencia del motor. La gestión de neumáticos y el consumo son diferentes, será interesante hacer algunos kilómetros más en los próximos test".

El camino tomado por Romano Albesiano, director técnico de Aprilia, parece el correcto: "La moto ha mejorado mucho, nuestros rivales también lo dicen, pero ya veremos en carrera. Por el momento es difícil hacer comparaciones con otros porque después del período de congelación del desarrollo por la COVID-19, todos han traído algo nuevo para probar. Solo podemos hacer el análisis en comparación con la última vez que vinimos nosotros aquí y somos mucho más rápidos: ¡medio segundo en ritmo de carrera y un segundo a una vuelta!".

Aprilia RS-GP 22: moto más compacta, aerodinámica más efectiva

Como ya habíamos apuntado, la Aprilia RS-GP 22 parece haber sido empequeñecida: la moto tiene unas dimensiones mucho más compactas y, sin embargo, el piloto no siente el aire, señal de que el nivel aerodinámico ha funcionado bien en el túnel de viento...

"Lo mejor es entrar en las curvas: puedes hacer líneas más cerradas. Aprilia ha hecho un gran trabajo porque no es fácil crecer en este área teniendo en cuenta la cantidad de componentes involucrados".

"La moto no es una revolución, pero representa una evolución de la RS-GP 21, es más ágil y más pequeña. Todavía sufro algunas vibraciones como en 2019 en esta pista y tenemos que encontrar la manera de eliminarlas porque afectan el rendimiento. Otra área importante de crecimiento es el motor: hemos hecho mejoras, pero aún no es suficiente", dijo Espargaró.

Aprilia RS-GP 22: en el motor aún faltan unos CV

Según valoraciones iniciales, se habla de una diferencia de 10-15 CV con el nuevo motor Ducati, pero existe la esperanza de acercarse al Honda y KTM muy pronto...

"El chasis es diferente y se ha cambiado la distribución del peso. Desde el primer momento noto las mejoras en curva lenta, mientras que en las curvas rápidas surgen vibraciones que limitan nuestro potencial. Maverick y yo cerramos el acelerador antes de entrar en la curva debido a las vibraciones y no por miedo a pasarnos. Hemos intentado muchas cosas para superar el problema que se da de forma particular en Sepang, pero no hemos encontrado solución".

Toda la atención en el paddock parece estar puesta en el dispositivo de bajar la parte delantera de Ducati, pero Aprilia también ha probado su sistema...

"Aprilia funciona muy bien con estos sistemas, no fuimos los primeros en desarrollarlos pero sin duda estamos entre los mejores. Ya probé tres sistemas diferentes y Maverick tiene otro".

Es decir, el dispositivo de bajar de manera semiautomática la moto es una fuente importante de costes (por lo que con gusto prescindirían de ella), pero si hay que ir a la batalla, en Noale irán con todo.

Disfruta con estas fotos de detalles de las motos en el test de Sepang de MotoGP

Detalles de la moto de Suzuki 1 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Ducati Desmosedici 2 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Ducati Desmosedici 3 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto del Aprilia Racing Team 4 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto de Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 8 Foto de: Dorna Detalle de la motocicleta de Luca Marini, VR46 Racing Team 6 / 8 Foto de: Dorna Detalle de la motocicleta de Luca Marini, VR46 Racing Team 7 / 8 Foto de: Dorna Detalle de la motocicleta de Luca Marini, VR46 Racing Team 8 / 8 Foto de: Dorna