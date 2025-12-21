Por qué Aprilia no contó con Raúl Fernández para el desarrollo de la RS GP26

La temporada 2025 de Raúl Fernández en MotoGP fue una verdadera montaña rusa, pasando de pensar seriamente en dejarlo todo, a convertirse en el 16º piloto español ganador de un gran premio de la máxima categoría.

El piloto de Trackhouse-Aprilia terminó la sexta carrera del año, el GP de España, con solo seis puntos en la general del campeonato, 19º del Mundial: perdido, sin ideas y con un compañero de equipo debutante, Ai Ogura, muy superior en ese momento (8º de la general con 37 puntos). Aquel domingo, tras acabar el 15º la carrera, Raúl se fue a cenar con su técnico (Noé Herrera) y su entrenador (Roger Morales) y les dijo que si en el test del día siguiente en Jerez no le daba la vuelta a al situación, "tendré que buscar una solución drástica".

Fue un punto de inflexión y a partir de ahí el corredor español empezó a construir. Habló con Davide Brivio, el team manager de Trackhouse y la persona que siempre le ha dado la confianza, calma y tranquilidad para seguir progresando, y le dijo: "Si en tres meses no puedo volver a ser feliz encima de la moto, tendré que parar", dejando claro que no iba a seguir ahí solo para dar vueltas, pese a que tenía un año más de contrato.

La línea de progresión iba en positivo, pero de forma lenta, muy lenta, con algún fogonazo, como el quinto puesto de Brno, la última carrera antes del parón veraniego.

Aprilia terminó la temporada con un doblete 1-2 en Valencia con Raúl Fernández en el podio Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En los primeros 16 grandes premios del curso, Raúl sumó 84 puntos y era 14º de la general, pero algo cambió en el test de Misano, el 15 de septiembre. Desde entonces, y coincidiendo con la gira asiática, el español sumó 88 puntos en solo seis grandes premios (en dos no puntuó), escalando hasta al 10ª posición del campeonato, logrando su primera victoria en MotoGP, en Phillip Island, nada menos, y contribuyendo al doblete 1-2 de Aprilia en Valencia, en la última carrera de la temporada, por detrás de Marco Bezzecchi.

Decepcionado tras el test de Valencia

Pese a empezar la temporada con una Aprilia 2025, Raúl no dispuso de piezas nuevas durante la primera parte del curso. En el test de Jerez, sin embargo, el español fue el primer piloto de la marca en montar un nuevo chasis, que Bezzecchi recibiría tras el verano, probándolo Jorge Martín en el test de Valencia del pasado noviembre.

A partir del test de Aragón, mediados de junio, Raúl recibió el nuevo paquete aerodinámico. La estrategia de Aprilia fue que primero adaptara la electrónica y el chasis, y luego montara el nuevo paquete aerodinámico para no juntar demasiadas cosas nuevas y perder el rumbo. Tras cada test, el español daba un paso adelante.

En Valencia, en el primer ensayo de pretemporada 2026, se esperaba que Aprilia se apoyara en Raúl, como su segundo piloto más rápido y, uno de los corredores más en forma en la parte final de la temporada, pero las cosas no fueron como el corredor esperaba.

"No teníamos nada que probar y nos limitamos a tocar la electrónica para ver si podíamos rascar algo más allí", lamentó el Fernández al final del test, liderando la jornada pese a todo.

Por si te lo perdiste: MotoGP Raúl Fernández lidera el test de Valencia de MotoGP sobre Bezzecchi y Alex Márquez

"Como dice Davide (Brivio), debemos sacar el cien por cien con lo que tenemos es nuestro objetivo. Y lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros".

Raúl se sintió "decepcionado" por quedar al margen de las pruebas, sobre todo por la gran cantidad de material nuevo que había en el box de Aprilia.

Las dos primeras temporadas del madrileño con RNF Racing, Raúl tenía contrato con la fábrica directamente, pero tras la llegada de Trackhouse, el piloto firmó un contrato de dos años (2025-2026) con el equipo americano, un detalle quizás a tener en cuenta.

"Nosotros no podemos hacer nada, nos limitamos a recibir órdenes, intento ser lo más profesional con todo el mundo, creo que es lo que tengo que hacer, por respeto a mi equipo y por respeto al grupo humano de Trackhouse. Me consta que ellos dan el cien por cien y con eso me quedo. Al final (en Aprilia) han probado un paquete nuevo pero la moto antigua tampoco va mal", quiso conformarse antes de admitir que "me ha sorprendido tantas piezas aerodinámicas", en el garaje del equipo oficial.

Aprilia se ciñe a su estrategia

Motorsport.com se puso en contacto con el fabricante de Noale para entender por qué Raúl Fernández no estuvo involucrado en el desarrollo de la moto de 2025.

"Tenemos un enorme respeto por Raúl, que ha hecho un final de temporada fantástico", resalta el fabricante el buen desempeño del español, que durante la temporada ha mantenido reuniones periódicas con el director técnico, Fabiano Sterlacchini, lo que debe entenderse como una muestra de que la casa de Noale tiene en cuenta al piloto. Allí entienden la decepción del español, pero aclaran: "Raúl ha sido importante para nosotros este año".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing ddurante el test de Valencia con la moto nueva Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El programa de pruebas de los pilotos de Aprilia en Valencia formaba parte de la estrategia del fabricante.

"Todas las piezas que se probaron en Valencia forman parte de un proceso de desarrollo en el que se ha ido trabajando durante toda la temporada. No es que Aprilia no pueda hacer una gran cantidad de piezas", dejan claro desde Noale, "Sino que había una pauta marcada y se siguió".

Aprilia consideró que era más importante ceñirse a Bezzecchi y Martín para el desarrollo, se entiende, que esa era su "estrategia", ya que el italiano ha llevado el peso del desarrollo este año con enorme éxito, mientras que Martín, por las lesiones, no había podido probar nada nuevo, por lo que era necesario que lo hiciera antes del invierno.

"Por política de la fábrica creímos que debíamos ajustarnos al plan que nos habíamos marcado y que fueran los dos pilotos oficiales los que probaran todo el material", y que una vez decidido qué camino se toma durante el invierno, en los test de Sepang de febrero, intentar tener las nuevas motos para los dos pilotos oficiales y los dos satélite.

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos