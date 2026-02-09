Ir al contenido principal

MotoGP

Aprilia emite un nuevo comunicado sobre el estado físico de Jorge Martín

En un comunicado oficial difundido este lunes, Aprilia confirma que Jorge Martín ha superado los exámenes médicos a los que se ha sometido en Madrid y está listo para reaparecer en Tailandia.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín pasó una revisión médica este lunes en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, la misma donde fue intervenido el pasado mes de diciembre en la mano izquierda y el hombro derechos, en los que arrastraba sendas lesiones desde el pasado año.

Tras le revisión, y según informa Aprilia en un comunicado oficial difundido este lunes, Martín ha recibido el alta médica para poder subirse a una moto y entrenar antes de reaparecer al manillar de la Aprilia de MotoGP en el testo oficial de pretemporada que se celebra en el Circuito Chang International de Buriram, Tailandia, los días 21 y 22 de febrero.

"Hoy Jorge Martín se sometió a una revisión médica en la mano izquierda y la clavícula derecha en el Hospital Ruber Internacional. El resultado fue positivo, por lo que viajará a Buriram, Tailandia, la próxima semana para participar en la prueba de Buriram. Martín aún deberá ser evaluado por el Equipo Médico del Campeonato Mundial de Gran Premio de la FIM para recibir la autorización oficial para participar en la prueba", explica el comunicado de Aprilia.

El español, aunque aceleró la recuperación al máximo para tratar de estar presente, no pudo tomar parte, finalmente, en los primeros ensayos oficiales de pretemporada, celebrados la pasada semana en Sepang. El corredor, a petición de Aprilia, viajó sin embargo hasta el país malasio, para seguir de cerca la evolución de la RS GP26, además de estar en la gala de presentación de la temporada de MotoGP, que se celebro el viernes y sábado en Kuala Lumpur.

Desde allí, Martín viajó de regreso a Madrid, donde este lunes se ha sometido a diversas pruebas para determinar el estado de su recuperación.

Martín se operó la mano izquierda en febrero de 2025 trans lesionarse en una fea caída con una supermotard en el karting de Menàrguens (Lleida), una intervención que no solucionó los problemas en el escafoides del piloto.

Algo similar pasó con su hombro derecho, lesionado en el GP de Japón el pasado mes de septiembre. Pasó por el quirófano, se recuperó supuestamente y reapareció en el GP de Valencia y el test posterior.

Pese a todo, el piloto no se sentía recuperado y se pudo en manos de especialistas que le aconsejaron volver a pasar por la mesa de operaciones para solucionar el problema, lo que hizo justo antes de navidad, en una doble operación de la que ahora, parece, se ha restablecido completamente.

Martín tiene antes del 21 de febrero, unos días para terminar de prepararse físicamente para poder subirse a una moto de calle en circuito y probar si su cuerpo le da una tregua de cara al inicio de la temporada.

De momento Aprilia confirma las palabras del propio piloto, que ya dijo en Sepang la pasada semana que estará en los test de Buriram, el 21 de febrero, y también en el inicio de la temporada con el Gran Premio de Tailandia el 1 de marzo.

