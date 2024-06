Aprilia cataloga a Bezzecchi de "personaje, como Valentino o Simoncelli"

Rivola llegó desde la F1 a MotoGP en 2019, y lo hizo con un perfil bajo, con humildad y sin querer dar lecciones. Poco a poco, el ex empleado de Ferrari, fue introduciendo cambios en la estructura de Aprilia, hasta convertir al equipo de Noale en uno capaz de ganar carreras en la categoría máxima. Con un presupuesto muy limitado, Rivola será capaz de llegar a su séptima temporada con una de las alineaciones más ambiciosas de la parrilla, la que formarán Jorge Martín y Marco Bezzecchi, ambos procedentes de los descartes de Ducati provocados por el tsunami Marc Márquez.

"Estoy muy contento. Son dos jóvenes talentos muy fuertes. El año pasado terminaron segundo y tercero en el Campeonato del Mundo, la esperanza es que lo hagan aún mejor el año que viene con nosotros", explicó Massimo Rivola tras acuciarse oficialmente el fichaje de Bezzecchi.

El italiano no imaginaba, a principio de temporada, hacer demasiados cambios, a sumo uno, en su alineación de pilotos, pero al final ha sabido jugar su cartas con habilidad, aunque entiende los peligros de su maniobra.

"Es cierto que cuando se cambia a los dos pilotos un mismo año nunca es una elección acertada, en el sentido de que la continuidad sabemos que da sus frutos, pero ante dos talentos de este calado creo que vale la pena correr el riesgo y que hay que aceptarlo con gran entusiasmo".

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, da la bienvenida al equipo a Marco Bezzecchi Foto de: Aprilia Racing

Unos cambios que significan para Aprilia una revolución que ni el mismo Rivola intuía.

"Sinceramente, no. Podía esperar que Aleix Espargaró se retirara (como así será), pero pensaba y esperaba poder continuar con Maverick Viñales. La victoria en Austin fue la consecución de un objetivo que nos habíamos marcado como equipo, pero también personalmente, ganar con él. Fue una satisfacción enorme y ahora repetir Austin es lo que nos gustaría hacer. A principios de año no habría pensado en cambiar a los dos pilotos, pero hoy, con lo rápido que se ha movido el mercado, creo que Aprilia ha hecho un gran trabajo. Así que sólo puedo estar muy contento", subraya Rivola.

"Cuando estábamos en la mierda, Bezzecchi nos dijo que no"

Cuando se conocieron los deseos de Viñales de escuchar ofertas fuera de Aprilia, la intención de Rivola siempre fue fichar a un piloto italiano, y tras cerrar a Martín se centró en Bezzecchi.

"Le contaré una anécdota: Bez fue la primera persona a la que ofrecí el sillín hace cuatro años, cuando estábamos en la mierda. Fue uno de los que se negó, pero lo hizo con conocimiento de causa. Ya tenía un asiento en Moto2 con VR46, que era un equipo muy fuerte, así que aspiraba a ganar el Mundial y sabía que si lo hacía bien tendría su sitio en MotoGP con el equipo de Valentino. Lo sentí, pero no me ofendí. Al contrario, creo que un año más en Moto2 le ayudó", relató el CEO de Aprilia.

Rivola ve a Bezzecchi como un "personaje", parecido al malogrado Marco Simoncelli Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"¿Por qué él? Es cierto que este año está un poco más en apuros, pero lo que demostró el año pasado, en su segundo año en MotoGP, es una muestra de enorme talento. Me impresionó en Argentina en mojado y aún más en la India, que era el único circuito que nadie conocía, aparte de mí, que había estado allí en F1, pero yo no cuento (risas). Cuando observas la carrera de un piloto, hay señales que te hacen fijarte en su talento y su velocidad. Luego seguro que es un poco un personaje, como Vale (Valentino Rossi), un poco un personaje como Simoncelli, que son grandes en MotoGP. Pero, dicho esto, le cogimos porque nos da mucha gasolina, no porque sea un personaje", zanjó Rivola.