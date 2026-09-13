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La Aprilia se vuelve blanca por Gilles Villeneuve y Vespa

Aprilia cambia el negro por el blanco en el Gran Premio de San Marino, con una decoración que hace referencia a Vespa y a Gilles Villeneuve.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
La decoración "Perla Bianca" de Aprilia Racing en Misano

Las Aprilia lucirán colores especiales este domingo en Misano, dejando a un lado por un día el negro para optar por el blanco. La marca italiana ha presentado una decoración denominada «Perla Bianca», inspirada en Vespa —que forma parte del mismo grupo— y también en Gilles Villeneuve.

Apunta:

¿Y cuál es la relación ? En 1981, Gilles Villeneuve ganó el Gran Premio de Mónaco con un mono blanco . El logotipo de Piaggio Vespa aparecía en ese mono. La decoración de este domingo revive esos colores y rinde homenaje a los 80 años de Vespa, así como al piloto de Fórmula 1.

Los monos de Marco Bezzecchi y Jorge Martín se inspiran en ese mono blanco, y los miembros del equipo Aprilia llevarán también uniformes blancos. Por su parte, el mono de Villeneuve se expondrá en el exterior del box de Aprilia.

«Con motivo del 80º aniversario de Vespa, un icono que ha trascendido generaciones y que sigue siendo hoy en día un símbolo reconocido en todo el mundo, habríamos incumplido nuestro deber si no hubiéramos celebrado el vínculo con Gilles Villeneuve, uno de los pilotos más queridos de la historia de la Fórmula 1», declaró Massimo Rivola, director de Aprilia Racing.

"Gilles enamoró a millones de aficionados con su talento, al igual que Vespa se ha ganado el corazón de millones de personas".

 

"Revivir este recuerdo en Misano, con motivo de nuestra carrera en casa, es una forma de rendir homenaje a dos iconos que, aunque procedan de mundos diferentes, han dejado una huella imborrable en la historia y en el imaginario colectivo de millones de personas".

"También hay una bonita coincidencia con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Madrid. Fue precisamente en el Jarama, en 1981, donde Gilles Villeneuve logró su última victoria, el año del mono que hemos decidido reinterpretar".

La Aprilia no será la única moto que lucirá de blanco este domingo, ya que Gresini ha decidido recuperar la decoración de las motos pilotadas por Marco Simoncelli en MotoGP.

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