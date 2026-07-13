En Aprilia creen que Bezzecchi "es el mismo, solo hay que recuperar el espíritu adecuado"

Marco Bezzecchi ha vivido un mes y medio de pesadilla, sumando apenas 13 puntos en los últimos cuatro grandes premios (todos en las carreras al sprint). Su terrible racha ha tenido su punto álgido este pasado sábado en Sachsenring, cuando el piloto de Aprilia fue víctima de un highside a alta velocidad, en el que sufrió una fractura desplazada de la clavícula izquierda, de la que fue operado con éxito en Italia el domingo.

A pesar de este momento negro, que le ha costado un liderato del Mundial de MotoGP que era prácticamente incontestable hasta que ganó en Mugello, en el box de la casa de Noale la confianza en el italiano se ha mantenido inalterada, como confirmó el team manager, Paolo Bonora.

"Estoy realmente convencido de que es el mismo Marco Bezzecchi que vimos en Mugello. Esto nos hace ser muy optimistas. Me gusta decirle siempre: 'Recuerda que eres el mismo Marco Bezzecchi que ganó de una manera tan extraordinaria en Italia'", dijo Bonora este pasado domingo a la realización internacional de MotoGP.

El mánager también subrayó que, dentro de la mala suerte, el corredor de Rimini ha tenido una pequeña 'ventaja', porque la lesión le ha llegado precisamente en la última carrera previa al parón veraniego. En teoría, por tanto, tiene tiempo para recuperarse e intentar volver a pista regenerado, también mentalmente, cuando los motores vuelvan a ponerse en marcha en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, a principios de agosto.

Paolo Bonora , Team Manager Aprilla Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Tenemos la suerte de contar con un mes de parón veraniego. Es un aspecto positivo, que nos permite recuperar energías, recargar las pilas y volver a empezar de la manera adecuada para la segunda parte de la temporada. Sin duda le mandamos a Marco un gran abrazo, sabe que todo el equipo está con él".

"Conocemos su energía y nuestra fuerza, así que debemos ser positivos y aprovechar la ocasión de este parón veraniego para recuperar el espíritu adecuado de cara a la segunda parte de la temporada".

También su compañero de garaje, Jorge Martín, que le ha superado en la clasificación general, envió un mensaje a Bezzecchi el sábado. Al fin y al cabo, si hay alguien que sabe bien que no hay que dejarse abatir por las lesiones es precisamente él, visto el 2025 para olvidar que sufrió.

"Quiero mandar una vez más toda mi fuerza a Marco, porque no es bonito verle en este período difícil. Pero las carreras son así y él sabe cómo recuperarse de las lesiones. Porque, sin duda, si se sacan enseñanzas de los momentos difíciles, se puede volver más fuerte y con una mentalidad mejor. Y él es un piloto realmente fuerte, así que seguirá en la lucha", dijo 'Martinator'.