Aprilia admite tras Sepang que aún no está para luchar con Ducati

Durante las dos últimas temporadas, el entusiasmo ha sido el estado de ánimo predominante en Aprilia. Tal ha sido el progreso realizado que tanto pilotos como directivos se han acostumbrado a celebrar los avances logrados y los resultados obtenidos en el camino, especialmente las primeras victorias.

Pero, quizás como prueba de que las ambiciones son mucho mayores, el balance actual es mucho más mixto, impregnado de realismo, el que ha trazado Massimo Rivola, máximo responsable de los de Noale. El ingeniero italiano se apresuró a señalar tras el Test de Sepang que sus motos no están a la altura de las Ducati, que volvieron a encabezar la tabla de tiempos en Malasia, con nada menos que cuatro pilotos rodando en 1:56.

"Si somos realistas, el progreso de Ducati es impresionante. Se ve que todo el mundo es más rápido. Lo bueno es que el espectáculo va a ser muy divertido de ver, por televisión y en el circuito. Pero no creo que estemos preparados para luchar con Ducati todavía", advirtió el CEO de Aprilia a la web oficial de MotoGP.

Aleix Espargaró, quinto en la clasificación combinada del test y a cuatro décimas del mejor tiempo, comparte esta opinión: "Tiene razón. Una vez más, todas las Ducati están delante y yo he sido el único en mezclarme con ellas". Sin embargo, el piloto español se muestra más comedido que su jefe, ya que también expresa un gran entusiasmo por la nueva versión de su moto.

"Obviamente hemos progresado mucho, la moto es claramente mejor que la de la temporada pasada, pero no estoy seguro de que estemos en condiciones de luchar por el título en este momento. Aún tenemos tiempo, es sólo el primer test de la temporada, pero Massimo tiene razón. Ducati todavía tiene la moto a batir y cuentan con muchos pilotos fuertes, así que no es fácil", explicó el de Granollers.

En cualquier caso, el español está encantado de haber encontrado una RS-GP más estable, que le permite mostrar una excelente velocidad de paso por curva. Considera que este prototipo mejora al de 2023 y es prometedor para el futuro, lo que alimenta los comentarios positivos por su parte, a pesar de la superioridad de los de Borgo Panigale.

"En general, estoy muy contento. He disfrutado mucho en este primer test. Creo que hoy hemos hecho un muy buen trabajo. Diría que en Sepang hemos completado nuestro mejor programa de pruebas desde que estoy con Aprilia. Así que estoy muy contento con el trabajo que han hecho este invierno en Noale. La moto de 2024 parece muy prometedora".

Su simulación de carrera al sprint en el último día demostró ese progreso, ya que el #41 se mostró mucho más rápido que en el gran premio del año pasado. "Hoy [por el jueves, última jornada] hemos hecho un trabajo sólido. Como me ha dicho Michelin, hemos sido los únicos en hacer un simulacro de sprint con neumáticos usados, porque no me quedaban gomas nuevas. Aun así, he sido bastante rápido y he conseguido mantener mi tiempo en 1:58.4, que es prácticamente nuestro tiempo de clasificación de 2023. Estoy muy contento con nuestros progresos".

No obstante, Espargaró ve claras áreas por mejorar, sobre todo el rendimiento de su motor, que espera que siga dando pasos adelante. "Necesitamos par a medio régimen, eso está claro", detalló. "Después de cualquier cambio de marcha, necesitas un poco más de par, de potencia. La moto de 2024 es claramente mucho mejor, pero nuestro punto débil sigue siendo el motor. Si queremos competir con los grandes, tenemos que aumentar la potencia".

"En la reunión con los chicos de aerodinámica, simplemente me preguntaron: '¿Cómo crees que puedes pilotar esta moto en grupo, pararla y cambiar de trayectoria?'. Es una muy buena pregunta, pero aún no tengo la respuesta. Me encanta esta moto, su carácter es increíble. Realmente puedo pilotar [ganando velocidad] a mitad de curva, que es mi estilo de pilotaje, pero creo que no será fácil para los cambios de dirección", siguió.

"Tengo mucha estabilidad, lo que es bueno. Si quieres intentar adelantar o tomar más riesgos en una curva, es bueno tener esa estabilidad extra. Pero la moto es muy pesada. La RS-GP no es una moto fácil porque tenemos mucha carga aerodinámica y eso hace la vida difícil, [por] mover la moto y entender dónde está el límite. No es fácil, pero siento claramente que esta moto es más competitiva que la 2023".

En cuanto a la aerodinámica, Espargaró se mostró decidido: "Ya he elegido mi paquete. He pedido a los ingenieros que desarrollen un nuevo alerón que he estado pensando para el respaldo del asiento, y creo que estará listo para el test de Qatar. Si me gusta, será mi última pieza", finalizó.