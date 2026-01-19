La Aprilia de MotoGP 2026: en busca de carga aerodinámica y facilidad de pilotaje

Nadie lo ha dicho de una manera muy clara, pero el reto de Aprilia para 2026 es desafiar, con la RS-GP26, a Marc Márquez, más que a Ducati, como si en el último año del actual reglamento técnico de MotoGP, la casa de Noale tuviera la potencia técnica necesaria como para contrarrestar el dominio que ha caracterizado a las Desmosedici en los últimos años.

Aprilia Racing vuelve a empezar donde lo dejó: el excelente final de la temporada 2025 con Marco Bezzecchi, capaz de ganar carreras y de llevar a la fábrica veneciana al segundo puesto en el Mundial de Constructores, y a 'Bez' al tercero en el de pilotos. El contexto desde el que partir está bien definido, aunque hay que recordar que al final del campeonato faltó precisamente Márquez: ¿será suficiente el subidón actual como para vencer al multicampeón que regresa tras su lesión?

Fabiano Sterlacchini, director técnico de Aprilia, quiere intentarlo, al igual que todo el equipo de Massimo Rivola. La RS-GP de 2026 no supone un cambio radical con el pasado reciente, sino que es la expresión de una evolución bastante marcada en todas las direcciones. La MotoGP presentada la pasada semana en los estudios de Sky Italia, de hecho, ya supone una base concreta de lo que realmente será la moto del próximo curso.

La razón es sencilla: el año que viene se avecina un cambio drástico en la normativa, por lo que habrá que estar preparados de inmediato con las novedades, para luego dedicar el núcleo técnico al nacimiento de la máquina de 850cc. Ya en el test de Malasia, el primero de la pretemporada (3 al 5 de febrero) descubriremos importantes novedades en materia de aerodinámica, mientras que el año pasado, con una moto completamente nueva, la evolución fue más gradual.

En cuanto al motor de 4 cilindros, no habrá grandes sorpresas: "El desarrollo del motor puede valer 1 [en una escala de aspectos a mejorar], explicó Sterlacchini, "ya que la base de la unidad de potencia está congelada. Podemos atribuir un valor de 3 al chasis, mientras que la electrónica puede llegar al 6, y la aerodinámica incluso al 8, porque aún queda mucho por descubrir".

Aprilia RS-GP26, detalle técnico del carenado de la suspensión delantera y los frenos Foto de: Franco Nugnes

En pocas palabras, el ingeniero italiano, ex de KTM, nos dio, en una entrevista concedida a Motorsport.com, una clave para interpretar cuál será el compromiso de su equipo de cara al desarrollo.

Dado que frenos y suspensiones parecen estar en el límite, la atención se centrará en otros elementos técnicos. Es interesante observar el desarrollo del chasis: en 2025, se confió una nueva versión de forma experimental a Raúl Fernández, y solo en la parte final del campeonato se le dio también a Bezzecchi, quien se benefició de un verdadero salto de calidad que contribuyó a la emocionante secuencia de resultados en los últimos grandes premios.

Aprilia RS-GP26: un desviador de flujo donde apareció el León Foto de: Franco Nugnes

La RS-GP26 se beneficia de esa experiencia, que ha abierto un frente en el desarrollo para hacer que la moto sea cada vez más 'fácil' de conducir. Entre los aspectos no visibles de la evolución se encuentra la electrónica: es cierto que hay una centralita única, igual para todos, pero la posibilidad de intervenir en el control de tracción (y no solo en él) abre la puerta a un ajuste fino, que puede hacer que los controles sean un poco menos invasivos en beneficio de la búsqueda de prestaciones.

No hay que ocultarlo, la mayor parte del esfuerzo se centra en la investigación aerodinámica, que culmina en las pruebas en el túnel de viento de Toyota Motorsport en Colonia. Fabiano Sterlacchini y Marco De Luca han comprendido lo importante que es gestionar el flujo de aire en una MotoGP, y Aprilia Racing ahora se ha convertido en el equipo referencia en la introducción de nuevas ideas que surgen del túnel de viento.

La orientación para 2026 aborda dos aspectos: en primer lugar, desarrollar conceptos que permitan aumentar la carga aerodinámica cuando la RS-GP26 está inclinada, evitando que las soluciones deliberadas puedan crear resistencia aerodinámica cuando la moto está recta en la búsqueda de la máxima velocidad punta. En segundo lugar, poner a disposición de Jorge Martín y Marco Bezzecchi una moto que sea más fácil de pilotar al límite, con el objetivo es aumentar la confianza del piloto.

Entre estos aspectos, se encuentra la intención de controlar el fuerte calor que afecta al corredor cuando está en pista: las tomas de salida de aire caliente, que liberan las altas temperaturas causadas por el motor y los radiadores, están pensadas para afectar menos a quien conduce, y ofrecerle una mayor oportunidad de mantener la concentración, especialmente en el momento final de las carreras.

En comparación con la moto camuflada que causó una buena impresión en el test de Valencia, en Milán se observaron algunos detalles que se han modificado: ha desaparecido el conducto S, la solución derivada de la Fórmula 1, que aspiraba el aire por debajo del carenado y, con un conducto a cada lado, lo expulsaba a través de una abertura superior, que servía para limpiar las turbulencias del flujo de aire, mejorando la eficiencia aerodinámica y aumentando la carga sobre la parte delantera.

Aprilia RS-GP26, detalle del alerón delantero y del airbox trapezoidal Foto de: Franco Nugnes

Con el nuevo alerón delantero muy arqueado, que ya no tiene sopladores en el perfil principal, sino que propone un segundo elemento que se acopla al carenado (retomando ideas eficaces de otras motos), cambia drásticamente la trayectoria de los flujos hacia arriba.

La ranura y el 'escalón' del carenado (donde apareció el morro del León) se han revisado precisamente en función de este aspecto, al igual que se han rediseñado las aberturas que extraen el calor de los radiadores: el intento, gracias a la adopción de generadores de vórtice, es para no conducir demasiado calor a la pierna del piloto, 'saltando', al menos parcialmente, la extremidad.

Aprilia RS-GP26: se han rediseñado la ranura y el escalón del carenado Foto de: Franco Nugnes

En comparación con el test posterior a la última cita de la temporada 2025, parece menos voluminoso el difusor en borde de entrada del carenado, mientras que se ha rediseñado el efecto Venturi que se genera entre los dos perfiles triangulares que se abren hacia la parte trasera. El exterior sirve para generar carga en máxima inclinación, mientras que el interior, gracias a su diseño, permite evacuar el calor.

Aprilia RS-GP26, detalle técnico Foto de: Franco Nugnes

También llaman la atención los cuatro tirantes que unen el asiento a la placa de la plataforma: se trata de una novedad, habrá que ver cuál será su función, ¿quizás aerodinámica para limpiar las pérdidas generadas por la rueda trasera en movimiento, o para aumentar la rigidez del conjunto?

Aprilia RS-GP26, detalle de las alas laterales Foto de: Franco Nugnes

Aprilia mostró con orgullo también las alas laterales, que se intentaron prohibir con supuestas observaciones sobre la seguridad, mientras que se confirmó el alerón trasero biplano con los dos elementos horizontales curvados de forma diferente, y los deflectores laterales, que se unen hacia la base del colín, ofreciendo, con el soporte correspondiente de la placa final, otra ventilación. Y ahora, a esperar a Sepang para ver qué otras sorpresas nos preparan desde Noale...

Aprilia RS-GP26: aquí está el alerón trasero biplano Foto de: Franco Nugnes