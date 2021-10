Ansu Fati visita la 'oficina' de Marc Márquez

La afición de Ansu Fati por las motos viene desde hace tres años, cuando Marc Márquez le invitó a venir a ver una carrera e hicieron buenas migas. Ahora, el ocho veces campeón del mundo y el '10' del Barça se han encontrado en el Circuit de Barcelona Catalunya, donde el catalán le explicó algunos secretos de MotoGP: "Todo perfecto", indicó cuando le preguntó por ello.

En una de las curvas del Circuit, Márquez ejerció de anfitrión del jugador español, quien al igual que Márquez ha pasado en el último año por una grave lesión de rodilla de la que ya se encuentra completamente recuperado.

Márquez le enseñó su mono Alpinestars y entre risas le comentó que era más cómoda su camiseta de fútbol. También le mostró el casco Shoei, a lo que el jugador dijo que no creía que le entre –es la talla más pequeña–.

Por último, Ansu Fati se subió a la Honda RC213V-S y le preguntó qué velocidad alcanzaba: "350 km/h", contestó Márquez. Y aunque el futbolista no quería encender la moto, finalmente el ilerdense lo hizo: "Dios, me has dejado sordo", exclamó.

El encuentro entre Marc Márquez y Ansu Fati dio mucho más de sí y desde Honda anuncian una segunda entrega con una sorpresa que el piloto preparó. ¿Veremos al futbolista dar una vuelta en moto?