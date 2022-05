Dovizioso ve a Yamaha "siguiendo el camino de Honda" en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

La esperanza de volver a la competición luchando en cabeza como lo hizo con Ducati parece haberse desvanecido para Andrea Dovizioso. Ante esta situación, el italiano ve a Fabio Quartararo como el único que puede extraer el potencial de la M1.

El francés es líder con 102 puntos, frente a los 33 de sus tres compañeros del conjunto de Iwata. Es el único que ha sido capaz de ganar con Yamaha durante más de un año, habiendo acumulado en solitario seis de los siete éxitos de la marca desde el inicio de la temporada 2021 y 13 de los 15 podios obtenidos.

La experiencia de Andrea Dovizioso le lleva a trazar un paralelismo entre la tendencia que lleva el fabricante de Iwata y la que preocupó a Honda hasta la lesión de Marc Márquez.

“Con la misma velocidad que las otras motos, la moto no acelera, lo que en mi opinión viene del agarre. Entonces, si no coges más velocidad en mitad de la curva, no puedes ser rápido", describió Dovizioso.

"Pero Fabio [Quartararo] tiene ese fuerte y es capaz de bailar realmente en cada pista y aportar mucha velocidad en el medio de la curva. Es la única manera de ser rápido con esta moto, e incluso más que en el pasado. Si no tienes el chip en tu cerebro para andar en moto de esa manera, entonces no puedes ser rápido".

Dovizioso ya había experimentado la Yamaha durante una temporada en Tech3 hace diez años, pero eso no ayudó demasiado al italiano.

"Creo que la situación actual en Yamaha es un poco diferente a la de 2012, en el sentido de que la forma en que tienes que pilotar para ser competitivo es aún más extrema, dada la forma de pilotar de Fabio" observa, afirmando estar cerca de las conclusiones de Valentino Rossi hace unos meses más.

"Puedes perder mucho o poco, pero con todo lo que haces pierdes algo, por lo que terminas físicamente acabado porque estás tratando de hacer algo que no funciona, por lo que también llevas la moto de forma más rígida".

"Creo que Yamaha está en una situación muy buena, porque ganó el año pasado, está primero en el campeonato este año, pero desde mi punto de vista está en una situación muy similar [que] Marc y Honda durante los últimos seis años más o menos", juzgó Andrea.

“No sé si Yamaha decidió llegar a esta situación, o si llegaron [sin querer]”, añadió el piloto italiano. “Pero ahora la situación es similar a la de Honda: solo hay un piloto que es capaz de explotar todo el potencial y que marca una gran diferencia con respecto a los demás pilotos.