Dovizioso: "Encaro esta temporada como si fuera la última porque no sé qué va a pasar"

A sus 35 años y tras la retirada de Valentino Rossi a finales del curso pasado, Andrea Dovizioso ejercerá en este 2022 de piloto decano en el Mundial. Eso, por un lado, tiene un evidente valor por la experiencia acumulada durante de dos décadas en el campeonato. Por el otro, le llevará al límite al verse las caras con pilotos que, en muchos casos, son diez o 12 años más jóvenes que él.

El corredor de Forli se pasó más de la mitad de la temporada pasada alejados de los circuitos, después de no aceptar la propuesta de renovación que le hizo Ducati en 2020. Sí firmó con el Sepang Racing Team para disputar el tramo final de 2021, como anticipo de lo que sería este 2022, en el que competirá con una Yamaha oficial y en la refundada estructura RNF.

Dovizioso dijo en su momento que solo iba a regresar en caso de que se dieran las condiciones adecuadas para poder pelear por el título, como ya hizo entre 2017 y 2019, enfundado en los colores de Ducati. Sin embargo, no parece demasiado realista pensar en que estará en la gresca, e incluso él lo reconoce con la boca pequeña.

"Será complicado porque el nivel es altísimo, y porque aún hay que saber en qué punto estará nuestra moto en comparación con las demás", convino el italiano en la presentación de su equipo.

El contrato de Dovi con Yamaha y RNF solo contempla, de entrada, el ejercicio que arrancará el próximo 6 de marzo, en Qatar. Mirar más allá, en este momento, no tiene sentido para el #04.

"Encaro esta temporada como si fuera la última porque no sé que pasará. Todo depende siempre de los resultados. Si los resultados son buenos, [seguir] no será un problema. No tengo contrato para el año que viene porque no quiero tenerlo, la verdad. Todo dependerá de los resultados, y esos vendrán si me siento bien con la moto", añadió Dovizioso.

Siempre prudente cuando se le piden pronósticos a estas alturas del invierno, el de Yamaha cree que hay un elenco de corredores que, por lo demostrado hasta el momento, partirán con un pelín de ventaja respecto de los demás, circunstancia que en una etapa en la que las cosas están tan apretadas, puede que marque la diferencia.

"Un solo nombre no tengo, pero creo que hay algunos corredores que tienen medio punto de más que el resto. Son Pecco, Marc, aunque hay que saber cuál será su situación; Fabio y Jorge Martín. Pero eso no significa necesariamente que se lo vayan a jugar entre ellos", matiza.

De las cinco últimas paradas del calendario que disputó en 2021, su mejor resultado fue el 12º puesto que se adjudicó en Valencia, la prueba que bajó el telón, en la que terminó a 16,5 segundos del ganador (Bagnaia). Tras ocho temporadas subido a una Ducati, Dovizioso pidió un tiempo de adaptación a la Yamaha. El margen ya ha terminado.

"Aún no piloto la Yamaha de forma natural, pero a la vez creo que si una moto tiene puntos fuertes muy marcados, hay que tenerlos en cuenta. Lo que está claro es que este curso ya no es a de aprendizaje", añadía el piloto del RNF, que considera un poco "engañosos" los test de esta pretemporada. "En Sepang solo tendremos dos días [5 y 6 de febrero], y después vamos a un circuito [Mandalika] que es nuevo para todos nosotros, así que habrá que coger los resultados con cautela", remachó Dovizioso.

