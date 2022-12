Andrea Dovizioso se rompe la muñeca practicando Motocross

Cargar el reproductor de audio

Andrea Dovizioso puso punto final a su trayectoria deportiva en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Gran Premio de San Marino 2022, cuando decidió bajarse definitivamente de la moto pese a estar a mitad de temporada.

Sin embargo, el de Forlí no se alejó demasiado de las dos ruedas, y en los últimos meses ha mostrado en sus redes sociales su actividad en moto, especialmente haciendo Motocross.

Pero esa disciplina off-road esconde grandes peligros, y es habitual que las caídas se transformen en fracturas. Cabe recordar las lesiones de Valentino Rossi, tras las cuales su padre, Graziano, aseguró que el nueve veces campeón del mundo no volvería a entrenar sobre motos de cross, debido a su peligrosidad.

Es el caso de Dovizioso, que el pasado viernes sufrió un accidente y se fracturó su muñeca derecha. El italiano dio a conocer la lesión en su cuenta personal de Facebook, donde compartió varias placas en las que se puede ver claramente la rotura de la articulación.

"Existe esta nueva moda entre los pilotos de Motocross de mostrar sus huesos rotos", escribió con humor el subcampeón de MotoGP. "Y yo, que me siento un poco como un piloto de Motocross, no pude evitar estar 'en el trend'... y decidí jugar la carta de la fractura de muñeca (bien rota, por supuesto)". Luego añadió: "Unas cuantas horas agonizantes, pero eso forma parte del juego. Lo importante es que estoy bien y que no habrá daños permanentes".

En las fotografías publicadas por el expiloto de MotoGP se puede ver claramente una hendidura en su muñeca, y finalmente tuvo que pasar por el quirófano para asegurar una buena recuperación.

'DesmoDovi' se operó en el hospital Murri de Fermo en la misma jornada del viernes. La operación salió bien, bajo la dirección del Dr. Federico Lamponi, especialista de la unidad ortopédica.

"Ayer tuve la oportunidad de conocer y trabajar con personas a las que ahora debo dar las gracias. El primer y sincero agradecimiento va dirigido al director de la UOC, el profesor Federico Lamponi, y a todo el personal del Hospital Murri de Fermo", escribió Andrea.

"Han demostrado rapidez, amabilidad y franqueza al consultar y coordinar la decisión final con quienes conocen bien mis huesos. Un gran agradecimiento también a los pilotos que estaban en la pista y al personal del Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo, que vinieron en mi ayuda y me socorrieron tras mi accidente".

"Y luego un agradecimiento especial a dos personas que siempre están a mi lado. Uno de ellos eres tú, Fabrizio Borra [su fisio], que, acostumbrado ya a dirigir mis operaciones, has conseguido, incluso desde la distancia, ser mi ángel de la guarda. En las próximas semanas, creo que visitaré el Centro de Fisiología... Y luego estás tú, Yuri. Amigo y presencia infalible que, una vez más, ha sido un apoyo inestimable. Gracias, de todo corazón, a todos".

"Ahora me tomo un pequeño descanso", concluyó, decidido a no permanecer mucho tiempo al margen. "Nos vemos en un mes, más o menos, para volver a los objetivos de 2023".

Cabe señalar que, citado por el Cronache Fermane, una publicación de la región de Fermo, el doctor Lamponi habla de "tres o cuatro semanas" de baja antes de poder realizar actividades cotidianas, y de "dos o tres meses " antes de reanudar la práctica deportiva.

