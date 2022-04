Dovizioso: "No sé si habría ganado si me hubiera quedado en Aprilia"

Cargar el reproductor de audio

Andrea Dovizioso decidió tomarse un año libre de MotoGP el año pasado, meses en los que el piloto italiano no volvió a competir hasta septiembre. Sin embargo, Dovizioso tuvo un contacto estrecho con Aprilia, ya que en Jerez, Mugello y Misano, el italiano probó la RS-GP.

Teniendo en cuenta que Aprilia logró su primera victoria en MotoGP con Aleix Espargaró hace unos días en Argentina, y Viñales también se lleva cada vez mejor con la RS-GP, surge la pregunta de si Dovizioso se arrepiente de algo en retrospectiva.

"No me arrepiento", aseguró. "No es porque no quisiera pilotar para Aprilia. De hecho, es todo lo contrario. Estoy muy contento por ellos y por los resultados que han conseguido".

"En el poco tiempo que pasé allí encontré un ambiente de trabajo relajado y productivo. Estoy muy feliz y quiero felicitar a Aleix [Espargaró]".

"Hay numerosos ejemplos que demuestran que los buenos resultados requieren una combinación de factores. Cuando corrí para Ducati, fui el primero en darme cuenta del potencial de la moto. Eso fue simplemente porque las características de esta moto se adaptaban demasiado a mi estilo".

La razón por la que Andrea Dovizioso no se arrepiente de su salida del proyecto Aprilia en retrospectiva es simple. No está convencido de que él mismo hubiera tenido éxito en la RS-GP.

"Que la Aprilia esté ganando ahora no significa que yo hubiera ganado con la Aprilia", insistió, antes de hacer una comparación con su situación actual en la Yamaha del equipo RN.

"Si pensara así, tendría que decir que yo estoy rodando con la moto campeona del mundo ahora. Pero eso no es más que teoría. Si miras los detalles, siempre hay una razón por la que las cosas suceden de la manera en que suceden".

"Repito: no tengo más que alegría de que Aprilia haya tenido un gran fin de semana recientemente. Son fuertes y se lo merecen, aunque cuando estaba en Aprilia podría haberme quedado".

"Pero [irme] fue mi propia decisión y puedo vivir con eso", agregó.

"No veo el resultado [de Argentina] como una decepción, porque no soy alguien que se mienta a sí mismo. Simplemente no puedo decir que habría ganado si me hubiera quedado en Aprilia. Es así de simple", concluyó Dovizioso.