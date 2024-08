Análisis: ¿podría Márquez haber peleado por la victoria en Austria?

Los recuerdos de la sorprendente victoria de Brad Binder en el Red Bull Ring en 2021, con la KTM y en casa de la marca, todavía están frescos en la memoria de algunos aficionados de MotoGP. Y es que no es frecuente ver a un piloto rodar con neumáticos de seco en una carrera 'flag to flag', con la lluvia azuzando, y aún así salir victorioso.

La edición del GP de Austria de 2019 también se recuerda, gracias al emocionante duelo entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso que se decidió en la última curva de la última vuelta, cuando el piloto de Ducati se lanzó por el interior del español para acabar viendo el primero la bandera a cuadros. Si tenemos en cuenta que Spielberg ha ofrecido esas dos carreras icónicas hace relativamente poco tiempo, es una pena que las dos últimas ediciones de la cita centroeuropea hayan sido más bien tediosas, sobre todo por la falta de lucha en la parte delantera.

No es que en las dos últimas carreras en Austria hayan faltado los adelantamientos, como demuestran las numerosas batallas vistas en la parte baja de la parrilla. Pero al igual que en 2023, cuando Pecco Bagnaia cogió ventaja en cabeza después de superar a Binder en la salida, la batalla por la victoria de este pasado domingo terminó, en la práctica, al final de la segunda vuelta. El turinés arrebató el liderato al hombre de la pole, Jorge Martín, en la frenada de la curva 1, y ya no lo perdió.

Martín se mantuvo a la estela del piloto oficial de Ducati durante las primeras 14 vueltas, pero en cuanto la carrera llegó a su ecuador, el piloto del Pramac empezó a quedarse atrás por la fuerte degradación de su neumático delantero. Al final, Bagnaia ganó por 3.2 segundos, lo que hizo que la carrera fuera más bien decepcionante en un trazado que en el pasado ha visto grandes batallas.

Otra de las razones por las que el GP de Austria no estuvo a la altura pudo ser la desastrosa salida de Márquez desde la tercera posición de la parrilla, provocada por un error que cometió con el dispositivo de altura, lo que vino tras descentrarse por un problema en su Desmosedici media hora antes de la carrera. Esto le dejó a merced de un toque de Franco Morbidelli en la curva 1, y le hizo caer hasta la 13ª plaza.

Márquez remontó con algunos adelantamientos brillantes que, irónicamente, aportaron acción a una carrera que, por lo demás, fue muy tranquila. Pero su ritmo hizo que muchos se preguntaran qué podría haber pasado si no hubiera tenido problemas en la arrancada.

¿Podría el ocho veces campeón del mundo haber tenido algo que hacer contra las tres Ducati GP24 que coparon el podio? Si echamos un vistazo al ritmo de carrera, podemos encontrar algunas respuestas a esta pregunta.

Vuelta Tiempo de Marc Márquez Tiempo de Pecco Bagnaia 1 1:36.702 1:33.390 2 1:30.585 1:29.989 3 1:30.107 1:29.900 4 1:30.278 1:29.712 5 1:29.937 1:29.781 6 1:30.458 1:29.836 7 1:29.926 1:29.663 8 1:30.515 1:29.519 9 1:30.889 1:29.883 10 1:30.786 1:29.882 11 1:30.375 1:29.959 12 1:30.265 1:29.647 13 1:30.749 1:29.886 14 1:30.922 1:29.856 15 1:30.844 1:30.270 16 1:30.888 1:29.954 17 1:30.799 1:30.170 18 1:30.545 1:30.336 19 1:30.688 1:30.496 20 1:30.492 1:30.614 21 1:30.412 1:30.481 22 1:30.452 1:30.639 23 1:30.758 1:31.081 24 1:30.901 1:31.073 25 1:30.856 1:31.173 26 1:31.238 1:30.982 27 1:31.567 1:31.132 28 1:32.075 1:31.869

Durante la mayor parte de la carrera, el piloto de Gresini Racing fue capaz de rodar en tiempos de 1:30 y 1:29, incluso con tráfico. Tras su mala salida, sólo necesitó cuatro vueltas para volver a situarse entre los 10 primeros. Márquez continuó abriéndose paso y llegó a situarse sexto en la décima vuelta de la carrera. Adelantar a Marco Bezzecchi fue la tarea más difícil pero, una vez que lo consiguió, no tardó mucho en rebasar a Binder y colocarse cuarto.

Así, tardó 18 giros en ganar estas 10 posiciones, pero logró rodar con aire limpio. Fue entonces cuando empezó a mostrar su verdadera velocidad, después de haber sido capaz de conservar bastante bien sus neumáticos Michelin durante su remontada.

Entre las vueltas 20 y 25, Márquez fue el piloto más rápido, rodando hasta tres décimas más rápido que Bagnaia, que no tenía necesidad de apretar en cabeza de carrera, puesto que ya tenía suficiente margen con Martín. Mientras que el piamontés estaba en 1:31, Márquez bajó al 1:30. Eso hizo que recortara la desventaja que tenía con el tercer clasificado, Enea Bastianini, desde los 8.7 segundos hasta los 6.

Márquez fue más rápido con aire limpio, pero Bagnaia ya tenía poco que ganar apretando al ir líder

En última instancia, Márquez era consciente de que Bastianini estaba demasiado lejos, y optó por aflojar en la fase final de la carrera, completando la última vuelta en 1:32.075. Sin embargo, la conclusión aquí es más fácil de extraer: Márquez claramente habría estado en la lucha por el podio si las cosas no le hubieran ido mal en la salida.

A pesar de tomarse las cosas con calma al final, la diferencia del #93 respecto a Bagnaia se mantuvo estable entre las vueltas 18 y 28. En el mismo periodo, recortó 1.5 segundos al segundo clasificado, Martín, y dos a Bastianini. Dada la ventaja del vigente campeón, es poco probable que Márquez hubiera sido capaz de lograr la victoria en el Red Bull Ring. Sin embargo, el tercer puesto era muy factible, e incluso existía la posibilidad de que hubiera podido inquietar a Martín por el segundo puesto.

Una batalla entre el catalán y el madrileño, especialmente después de que este último bajara el ritmo, habría convertido una carrera bastante tranquila en una prueba de infarto. Martín no habría cedido fácilmente la posición a su compatriota, consciente de que un tercer puesto le dejaría aún más lejos de Bagnaia en la general. Márquez, por su parte, no habría tenido miedo de intentar el adelantamiento con el #89.

Después de todo, el de Lleida estaba preparado para realizar una de sus mejores actuaciones del año, al haberse encontrado mejor con su GP23 desde el principio del fin de smana en Spielberg. Al final, la lucha por la segunda plaza no pudo darse, lo que condujo a un final más bien anticlimático. "No me atrevo a decir si podría haber estado con Bagnaia y Martín", dijo Márquez. "Al final de la carrera era más rápido, sí, pero al principio era más lento. Quizá usaron más neumáticos al principio de la carrera que al final. Podría haber estado en el podio, pero no ha sido posible".

Pero la ausencia de Márquez no fue la única razón por la que el GP de Austria no estuvo a la altura de las expectativas. También influyeron otros factores. En primer lugar, cada vez es más difícil para los pilotos de MotoGP poder seguirse en pista, una consecuencia directa de la creciente dependencia de la aerodinámica y las ayudas electrónicas.

Luego está la cuestión del dominio de Ducati. El gran conocimiento por parte de la casa de Borgo Panigale del nuevo neumático trasero de Michelin -debido a su ventaja numérica- está alejando aún más a las GP24 de sus rivales. Si a esto añadimos que el Red Bull Ring favorece a la Desmosedici, no es de extrañar que siete de las 10 primeras posiciones estuvieran ocupadas por pilotos de la firma italiana. Pero Ducati lleva dominando MotoGP desde hace tiempo, y en este 2024 se han visto carreras interesantes. Entonces, ¿qué fue diferente en Spielberg?

Resulta que la gestión de la presión de los neumáticos resultó ser una preocupación mayor que en otros circuitos. Seguir a un piloto demasiado cerca durante varias vueltas supuso que las presiones se dispararan sustancialmente, afectando negativamente al rendimiento de la moto que estaba detrás.

No es de extrañar entonces que tanto Bagnaia como Martín estuvieran tan deseosos de ponerse en cabeza en las dos carreras del fin de semana. Las pasadas iniciales del #1, tanto en la sprint como en la carrera larga, resultaron decisivas para sus dos victorias. Fue revelador que Martín dijera que "el 90% de la victoria está hecha" si lideras la carrera después de los tres o cuatro primeros giros.

Bastianini también se mostró inusualmente lento en las últimas vueltas de la carrera. Conocido por su impresionante explosividad en la parte final, la remontada de la 'Bestia' desde la séptima a la tercera posición en la primera vuelta debió de preocupar a los dos hombres de cabeza. Pero el #23 nunca fue capaz de engancharse a ellos, ya que durante las 28 vueltas no dejó de quedarse atrás.

Aunque a los equipos de MotoGP les interesa trabajar juntos y mejorar la calidad de las carreras, todos persiguen la gloria. Con los récords de vuelta pulverizados en casi todos los circuitos del calendario este año, está claro dónde está el foco en este momento. Miguel Oliveira, de Trackhouse, lo resumió así cuando se le preguntó por el escaso espectáculo ofrecido en Austria: "Es porque sólo buscamos el rendimiento puro".

"El rendimiento puro, ahora con la aerodinámica, nos permite ir más rápido, alcanzar velocidades más altas. Pero también hay que frenar más, y con los frenos sólo se puede llegar hasta cierto punto. Así que hay que tener en cuenta los frenos, la temperatura y la presión de los neumáticos delanteros".

"Tenemos un compuesto duro que no podemos usar, porque es demasiado duro y no tenemos suficiente agarre. Entonces corremos con la goma más blanda, que normalmente es el compuesto duro normal para la mayoría de los circuitos, y que es demasiado blando. Pero ofrece el mejor compromiso. Al final es más difícil adelantar. Definitivamente, no es como hace cinco o seis años, con las motos antiguas de MotoGP", remachó.