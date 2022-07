Lo que aprendió Pecco Bagnaia de sus errores en 2022

Cargar el reproductor de audio

En las últimas seis carreras de MotoGP, Pecco Bagnaia o no ha podido terminar la prueba o ha ganado.

Un total de tres ceros figuran en el casillero del italiano, situación que ha invitado al piamontés a reflexionar antes de la llegada del parón del verano. "Ya me he caído tres veces este año", introdujo el subcampeón tras concluir la prueba en Países Bajos.

"La primera vez en Qatar intentaba empujar porque estaba muy lejos en la hoja de tiempos. Pero las otras dos veces me caí en el momento en que me prometí a mí mismo estar tranquilo. Me gustaría pensar que nunca pierdo la concentración durante la carrera, pero tal vez la idea de estar más tranquilo y respirar no me ayuda".

"Si nos fijamos en mi trayectoria y analizamos las carreras en las que salgo primero y empujo desde el principio, no tengo ese tipo de problema".

Entre los mejores pilotos de la categoría reina, el de Ducati es el que tiene el mayor índice de caídas los domingos. Eso significa que el italiano ha de centrar sus esfuerzos en aquellas situaciones en las que no es el primero, ya que cuando rueda delante, Bagnaia se asegura la victoria en la mayoría de los casos.

"Concretamente tengo que mejorar en aquellas carreras en las que no tengo una pequeña ventaja de seis, siete décimas, para estar más centrado y trabajar ese momento".

Este patrón ya se apreció durante su etapa en Moto2: "En la categoría intermedia gané ocho carreras y estuve delante en las 8 victorias y presioné todo el tiempo. Creo que también soy bueno peleando en el frente, porque si tengo que alcanzarlo, lo logro normalmente".

"Pero podría tener que concentrarme más en apretar todo el tiempo. Lo estoy pensando, porque realmente quiero mejorar y eso es algo en lo que podría necesitar mejorar", concluyó el piloto titular de Ducati.