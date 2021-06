Cómo Marc Márquez fue capaz de ganar a su Honda en Sachsenring

Un total de 581 días tuvo que esperar el chico de Cervera (Lleida) para volver a celebrar una victoria. Un año y siete meses en los que pasó por el periodo más lúgubre de su trayectoria deportiva. Fueron muchas cosas que, en Sachsenring, durante las últimas vueltas, fue repasando mentalmente en contra de su voluntad, antes de cruzar la meta y romper a llorar sin consuelo.

“Solo él sabe lo que ha llegado a sufrir, por eso se merece esto más que nadie. En todo este tiempo hemos visto un Marc distinto, más emocional, y eso es el reflejo del camino que ha recorrido”, afirmaba tras la carrera Santi Hernández, responsable técnico de Márquez, en declaraciones a Motorsport.com.

“Ni él está recuperado el todo, ni la moto está a su mejor nivel, pero aquí ha hecho posible algo que era muy difícil”, añade el técnico, mano derecha y confidente del #93.

“Mi cabeza me decía que era casi imposible ganar, pero el corazón me pedía que creyera en ello. Lo más importante es que se ha convencido de que es plenamente capaz de poder volver a hacerlo”, resopla el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

A lo largo de su trayectoria en el campeonato, son incontables las veces en las que el catalán ha sido capaz de maquillar las deficiencias de sus prototipos. Este último gran premio figurará en la zona alta de la lista, y no solo por la falta de tracción de la Honda de este 2021, sino por las limitaciones físicas que todavía arrastra tras la caída sufrida en Jerez, en la primera parada del calendario de 2020, y que le llevó a perderse todo el año y a pasar tres veces por el quirófano para tratar de resolver la avería que se hizo en su brazo derecho.

Este domingo quedó claro de dónde sale el apodo de Rey del Ring como se conoce a Márquez en Alemania, donde ahora acumula una racha estratosférica: 11 triunfos consecutivos en sus últimas 11 visitas, y 10 pole position. El hecho de ser un circuito con la mayoría de curvas a la izquierda (11 de 14) fue doblemente importante esta vez. No solo porque este tipo de pistas se le den mucho mejor que las que giran eminentemente a la derecha, sino porque, además, el hombro derecho, ese que todavía no le deja conducir a su gusto, no se ve tan expuesto como en otros trazados.

Si bien los doctores que le practicaron la última cirugía en diciembre de 2020 están satisfechos con la cicatrización de la fractura en el húmero, las molestias se centran ahora en la parte posterior del hombro. Esa es una zona del cuerpo del piloto que acumula mucha tralla, tras la intervención a la que sometió en noviembre de 2019, para impedir las luxaciones que sufría cada dos por tres. Un año antes (2018) había sido operado del derecho.

“Mucha gente no sabe que Marc lleva mucho tiempo sin descanso. No ha tenido unas vacaciones mínimamente normales desde ya ni me acuerdo. Ha ido de recuperación en recuperación, sin tener apenas dos días libres”, relata Hernández.

“Si tenía que pasar [ganar], tenía que ser aquí, porque este es un circuito muy favorable a Marc. Pero esto no significa que lo hayamos resuelto todo. Tenemos un problema con la moto que hay que solucionar, y él todavía no está al 100%. Este momento nos proporciona una gran alegría, pero él tiene que seguir con su recuperación, y nosotros, como marca, tenemos que evolucionar la moto”, destacaba Alberto Puig, team manager de HRC, a Motorsport.com inmediatamente después de que el #93 rompiera la peor sequía en la historia de Honda, 23 grandes premios sin imponerse.

Esos “problemas” a los que se refiere el expiloto quedan reflejados en los datos de la prueba.

“Marc hizo la diferencia, sobre todo, cuando comenzaron a caer esas cuatro gotas de lluvia”, puntualiza Hernández, en referencia a la ligera cortina de agua que hizo que los comisarios mostraran las banderas que indican que el asfalto está resbaladizo.

En esa vuelta 9, con la bandera blanca y el aspa roja hondeando, Márquez fue el único de los que se estaban jugando el triunfo que no bajó el ritmo prácticamente ni una décima. Tanto Aleix Espargaró, como Jack Miller, quienes en ese momento perseguían al del Repsol Honda, fueron un segundo más lentos que en su giro anterior, circunstancia que permitió que Márquez cogiera un segundo de margen, una distancia que a partir de ese momento se dedicó a gestionar, incluso cuando Miguel Oliveira, ya hacia el final, puso a prueba su capacidad de resistencia.

Tanto el corredor leridano como todos los miembros de Honda están convencidos de que el sufrimiento no se ha acabado.

“Assen nos volverá a colocar en el lugar que nos corresponde por cómo está la moto”, convino el piloto, que en Sachsenring empleó un segundo menos que en su victoria anterior (20019), en completar las 30 vueltas. Eso, a pesar de la sangrante pérdida de tiempo que experimentaba en el tercer sector del circuito, un lastre de unas dos décimas por vuelta que dejaban al aire esa falta de tracción de la RC213V.

“Sé que en Japón están poniendo todo lo que tienen”, asegura Márquez, que junto a la marca del ala dorada va buscando la configuración perfecta del prototipo, con elementos evolucionados de modelos anteriores, y otros que todavía no se habían puesto a prueba.

Según Puig, HRC ya hace días que trabaja a pleno rendimiento para tratar de darle la vuelta a una situación muy delicada.

“Honda está trabajando a tope para solucionar los problemas de la moto, pero decir que los resolveremos en dos días sería mentir. No estamos durmiendo, estamos buscando soluciones”, subraya el ejecutivo, que, evidentemente, no esconde el valor de la hazaña lograda en Alemania, sobre todo por el impacto que puede tener en la tropa.

“Empezando por el piloto, en este equipo nunca nadie pierde la motivación. Esta es nuestra fuerza. Hablamos de un colectivo que está acostumbrado a ganar casi siempre, que pasa por un momento dificilísimo y que sobrevive. Esto nos demuestra que, si seguimos insistiendo, podemos volver a conseguir nuestro objetivo: ganar”, remacha Puig.

