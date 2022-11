Cargar el reproductor de audio

La fábrica de Borgo Panigale vive uno de los momentos más importantes de su historia: todo parece dispuesto para que Pecco Bagnaia logre el domingo que viene, en Valencia, el segundo título de MotoGP en la historia de la compañía, 15 años después del que Casey Stoner celebró en 2007.

La gesta del corredor de Turín sería histórica, y más si tenemos en cuenta que para lograrlo recortó una diferencia de 91 puntos respecto de Fabio Quartararo, que se mantuvo líder hasta hace dos citas (Australia).

Sin embargo, en medio de un escenario de tal magnitud para la marca italiana se ha colado un elemento discordante que ha disparado los comentarios sobre las supuestas ayudas que ha recibido Pecco para alcanzar el título. Una situación que no está sentando nada bien en Ducati.

Tras el último triunfo de Bagnaia, en Sepang, donde se impuso por solo tres décimas a Enea Bastianini, hubo quien insinuó que el piloto de Gresini hubiera podido ganar la prueba, y que no lo hizo para que su futuro compañero pudiera aumentar su margen sobre Quartararo, fijado ahora en 23 puntos. De ser cierto, el chico de Rimini habría ido deliberadamente contra sus propios intereses, dado que en ese instante todavía tenía opciones matemáticas, por pequeñas que fueran, de proclamarse campeón. Descartado el título, la Bestia compite ahora con el Diablo y con Aleix Espargaró por el subcampeonato, por más que la distancia a favor del de Yamaha (23 puntos sobre el español y 24 sobre Bastianini), le otorgan el papel de favorito.

En Ducati no pueden controlar las especulaciones externas, pero aquello que sienta mal en los despachos es que la inestabilidad provenga de trincheras teóricamente amigas.

“En una situación normal, Enea habría intentado adelantar en la última vuelta y ganar la carrera”, expuso Carlo Pernat, el representante del corredor, cuando cayó la bandera en Malasia. “Quién sabe si hubiera provocado un desastre, eso no lo sabremos, pero tomó la decisión de no correr ese riesgo”, añadió el controvertido agente, dando a entender que su representado acató las órdenes mandadas desde la fábrica, y que por eso no disputó la victoria.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Borgo Panigale, esas declaraciones sentaron fatal. “Por lo que dijo al final de la carrera el piloto, y por los datos que recabamos, sabemos que Enea no pudo ganar en Malasia”, apunta a motorsport.com una fuente de Ducati. “Pernat también lo sabe, pero ahora quiere sacar un beneficio sembrando la duda”, asegura esta misma persona.

Con más de medio siglo en el paddock, el hombre que vela por los intereses de Bastianini es uno de los mánager más conocidos del paddock, sobre todo porque se prodiga más que ningún otro en los medios de comunicación. En Ducati, la mayoría de ejecutivos coincide en la sospecha de que ‘Carleto’ busca que su cliente reciba el extra acordado por finalizar el tercero, aunque finalmente sea Espargaró quien lo logre. “Está jugando mal sus cartas, no va a conseguir nada, solo percibirá la compensación económica pertinente si consigue el objetivo que figura en el contrato”, añade esta misma persona que sale del taller de las motos rojas.

El sueldo base que Ducati le paga a Bastianini ronda los 100.000 euros. Con las cuatro victorias conseguidas hasta ahora, el chico ha triplicado ya esa cantidad, pero si logra acabar el Mundial en el podio, la cifra llegará al medio millón de euros.

“Ahora se trata de dinero. La fábrica debería garantizarnos el premio por el tercer puesto, porque la diferencia si acabamos cuartos es considerable, y no se trata solo del contrato con Ducati, también con los patrocinadores. Si no terminamos terceros porque Enea fue considerado con Pecco en Malasia, vamos a perder mucho dinero”, insiste Pernat.

Bastinini ya compite el Mundial 2023

En Ducati las maniobras del representante no han gustado y actuarán en consecuencia. Pero los ejecutivos consideran que lo ‘peor’ llegará el curso que viene, cuando el #23 desembarque en el garaje oficial, como vecino de taller de Bagnaia. La relación entre ambos corredores es mejor de lo que la gente se imagina; veremos cómo evolucionan las cosas cuando compiten por convertirse en la principal apuesta de la estructura para pelear por un nuevo campeonato.

La maniobra más clara en ese sentido se vivió el domingo de Aragón. Allí, Bagnaia lideró 22 de las 23 vueltas programadas, pero en la última, Bastianini le adelantó y le ganó por 42 milésimas. “Si realmente hubiera órdenes de equipo y voluntad de ayudar, con los cinco puntos de Aragón Pecco ya sería hoy campeón”, recuerdan desde Ducati a quien escribe estas líneas.

Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso en el Gran Premio de Italia de 2018 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Bolonia hay cierta inquietud. Desde 2018, cuando se decidió no renovar a Jorge Lorenzo, la dirección deportiva tomó dos claras decisiones para cambiar el rumbo: reducir la partida de salarios destinada a los pilotos para centrar los recursos en el desarrollo de los prototipos, y devolver la paz a un box que, primero con Andrea Iannone y Andrea Dovizioso, y después con la irrupción de Lorenzo, pasó por un periodo prolongado de turbulencias. La llegada de Danilo Petrucci calmó los ánimos, y los dos años de convivencia entre Bagnaia y Jack Miller han sido una balsa de aceite que, sin duda alguna, ha contribuido a que el equipo pase por un momento tan dulce.

“Enea es un piloto rapidísimo y la próxima temporada será un claro contendiente al título”, admitió Davide Tardozzi, manager de Ducati, el domingo de Sepang, dejando claro que el equipo dará libertad a sus dos corredores para luchar por el campeonato.

Durante meses, Bagnaia presionó a Ducati para que renovara a Miller, que finalmente perderá su moto en favor de Bastianini, el único piloto italiano puntero que no forma parte de VR46. “Enea tendrá que aprender a trabajar en un equipo oficial, como tuve que hacer yo”, advierte el #63.

Salvando las distancias, el panorama que se presenta en Ducati en 2023 guarda ciertas similitudes con el que vivió Yamaha en 2008, cuando Lorenzo desembarcó en el garaje que por aquel entonces manejaba a su antojo Valentino Rossi, y que hizo correr ríos de tinta. “No me merecía un compañero tan rápido como Lorenzo después de todo lo que yo había hecho por Yamaha”, recordó el #46 en su retirada, quince años después.

Bagnaia será, casi con toda seguridad, campeón del mundo en Valencia. De cerrarlo, se convertirá en el primer italiano en coronarse sobre una moto de su país, desde que Giacomo Agostini lo consiguiera con MV Agusta, en 1972. El gran sueño de Pecco (25 años) es tomar el relevo de los grandes campeones italianos, Agostini y Rossi. Lo que ocurre es que esa misma meta es la que se ha marcado Bastianini, y el de Rimini sabe que la batalla por ser el líder de Ducati en 2023 ya ha empezado.