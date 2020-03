Por qué Honda y Alex Márquez estaban obligados a unirse

El último gran premio de 2019, que sobre el papel se presentaba como de propina, terminó convirtiéndose en un festival de noticias bomba que cayeron en cascada desde el jueves y que se alargaron hasta el lunes por la tarde, horas después de que Marc Márquez cruzara la meta como ganador en Cheste.

El anuncio de la retirada de Jorge Lorenzo dejaba teóricamente el panorama despejado para que Johann Zarco se hiciera fuerte en esa Honda que el mallorquín desocupaba.

Sin embargo, todo se precipitó a raíz de las declaraciones de Márquez y de los propios responsables de la marca del ala dorada, que sorprendentemente pusieron encima de la mesa el nombre de Alex Márquez, hermano menor de Marc y campeón del mundo de Moto2, y quien meses atrás había anunciado su renovación con el equipo Marc VDS con vistas a 2020. Los despachos de los motorhome instalados en el paddock del trazado ché comenzaron a sacar humo en una frenética partida de ajedrez.

Por un lado, Marc subrayaba que él no iba a presionar a Honda para facilitar la llegada de Alex a MotoGP, pero sí dejaba muy claro que lógicamente estaría encantado con ello –“si dijera que no me hace ilusión correr y competir en MotoGP con y contra mi hermano, mentiría”, repitió cada vez que se le preguntó–.

Al #93 no le hacía ninguna falta evidenciar sus exigencias. Le bastaba con insinuarlas habida cuenta de la relevancia que ha adquirido en Honda, cuya principal y casi única prioridad era renovarle a él, su buque insignia, dominador de la última década en la categoría de las motos pesadas, campeón en seis de las últimas siete ocasiones.

Si Marc siempre se mostró temperado cuando tocó hacer campaña a favor de su hermano, mucho menos iba a señalar qué colores le gustaría que defendiese o si le prefería en su mismo box o en otro. Y en este punto es donde los condicionantes terminaron alineándose para que el equipo Repsol acabe alistando en 2020 una pareja inédita en la historia del campeonato.

Los hay que defienden que el mejor destino para Alex dada su inexperiencia habría sido la escudería LRC. Pero eso hubiera significado desvestir un santo para vestir a otro.

En la estructura monegasca cohabitan Cal Crutchlow y Takaaki Nakagami, y Lucio Cecchinello ha logrado encontrar una fórmula ‘collage’ de patrocinadores que se le habría ido al garete si el japonés o el británico hubieran tenido que irse al Repsol Honda para hacer hueco al pequeño de los Márquez. Así las cosas y dada la coyuntura generada, juntar a los campeones de MotoGP y Moto2 se dibujó como la mejor solución para la mayoría de partes menos para Zarco, que finalmente encontró acomodo en Ducati con el equipo Avintia.

La llegada de Alex a MotoGP al taller más potente del campeonato invita a hacer una reflexión acerca de sus implicaciones. Al margen de la fuerza que directa o indirectamente haya podido hacer su hermano, lo cierto es que nadie duda de que este es el mejor momento para que el #73 de el salto definitivo. Hacerlo con la corona de Moto2 legitima a todas luces su entrada en HRC como reconoció el propio Valentino Rossi: “Se trata del campeón del mundo de Moto2, no es que le haya robado esa moto a nadie”.

Haber tenido que correr otro año en la categoría intermedia habría supuesto un riesgo indudable dada la tremenda competencia que existe y la igualdad mecánica que hay allí. El título que conquistó en Sepang le da todo el crédito como para subirse a la Honda decorada con los colores de Repsol sin ningún complejo y con todo merecimiento. Eso sí, el chico debe saber que subirse a una moto tan codiciada conlleva un gran nivel de responsabilidad y presión que deberá sobrellevar y controlar, y la mejor manera de hacerlo será con resultados decentes.

La difícil temporada de Lorenzo en Honda no debe contaminar el juicio que se haga sobre su sustituto, por más que evidentemente la juventud (23 años) y falta de experiencia hagan que necesite de un tiempo de adaptación. Nadie puede exigirle a Alex que se pelee por ganar carreras nada más aterrizar. Pero al mismo tiempo, los colores que le vestirán llevan implícita la obligación de dignificarlos, y será eso, sus resultados, los que definirán ante qué tipo de piloto nos encontramos y validarán, o no, su fichaje por el Repsol Honda.

De hecho, se le haría un flaco favor a él mismo si no se le exigiera que su rendimiento fuera acorde con el papel que protagonizará. “Alex ya ha cerrado el ciclo en Moto2 y se ve preparado para MotoGP, mientras que hace un par de años aún no se veía listo”, repite Marc, que evidentemente está alineado con Honda. “Cuando se precipitó el adiós de Jorge, la alternativa de Alex entraba dentro de lo normal. La posibilidad surgió porque este chaval, que tiene el inconveniente de apellidarse Márquez, es campeón del mundo de Moto2. Si una fábrica no se planteara darle la oportunidad a ese piloto, mal iríamos. Además, es joven y Honda quiere mirar al futuro. Todo encajaba, y la única coincidencia es que es hermano de Marc. Alex no está allí porque sí, nadie le ha regalado nada”, insiste Alberto Puig, team manager de Honda, en declaraciones a Motorsport.com.

Llegados a este punto, una de las preguntas que le surgen a uno es la siguiente: ¿Qué hay que pedirle al bicampeón del mundo (Moto3 y Moto2) en 2020? “Yo creo que es una oportunidad bestial para él y debe aprovecharla. Hay que valorarle por el nivel de la categoría. Los resultados y la curva de aprendizaje dictarán si su temporada ha sido buena o no”, añade el expiloto, que lleva toda una vida vinculado a Honda (desde 1993) de una u otra manera.

Y la segunda: ¿Cómo afectará a Marc tener a su hermano pequeño al otro lado del garaje? En este caso, quienes rodean al ocho veces campeón del mundo afirman que la llegada de Alex no le descentrará en absoluto. Sin embargo, la mayoría del paddock y también quien escribe estas líneas considera que incluso a él le será muy difícil abstraerse de las dificultades que seguramente atravesará en su primer año en la clase reina y encima de un prototipo tan delicado como la RC213V. En este sentido deberíamos contemplar dos escenarios. O que el hecho de tratarse de su hermano haya hecho que Marc pierda un poco el foco de aquello que pueda ser mejor par ambos, o que él, que vive y entrena junto a Alex vea en su hermano cosas que a los demás se nos escapan. Dada la tremenda dimensión del personaje, lo bueno y lo listo que es, esto último no puede descartarse ni mucho menos.

Así presentó Honda su formación para 2020