Por qué el nuevo campeón del mundo de MotoGP tiene más carácter del que pueda parecer

A sus 25 años, Pecco Bagnaia no pasa por ser un tipo de los que hacen ruido, aunque no por eso es menos eficaz. Esta sensación ha quedado clara con el Mundial que se ha llevado el corredor, el primero de Ducati en 15 años y el segundo en la historia de la compañía, tras el que Casey Stoner se adjudicó en 2007. El italiano es el tercer piloto más popular de la parrilla según la encuesta realizada conjuntamente por MotoGP y Motorsport Network, a una muestra de más de 100.000 personas, en la que figura por detrás de Fabio Quartararo (el primero) y de Marc Márquez (el segundo).

En el plano deportivo, la recuperación del #63 a lo largo del curso es la metáfora perfecta del carácter de quien la protagonizó; un teórico candidato a luchar por todo que pasó (demasiado) desapercibido durante tres cuartas partes del campeonato, hasta que se creció en el momento decisivo para rematar la faena. Sin embargo, esa discreción no tiene nada que ver con el tremendo potencial que esconde en su interior. Si bien no es de los que más chilla, eso no significa que no tenga las cosas claras, por más que su forma de expresarse se interprete mejor con los hechos, que con las palabras. En su contrarreloj hacia la corona, Bagnaia tomó una serie de decisiones que ponen en relieve la seguridad y la confianza que tiene en sí mismo y que, seguramente, sean dos de sus principales valores al margen del evidente talento que exhibe.

Para encontrar el ejemplo más significativo de ello conviene retroceder diez meses, hasta los primeros test del año, en Sepang. Allí, el piloto de Ducati se plantó delante de Gigi Dall'Igna para decirle que el motor que llevaba meses desarrollando junto a su grupo de ingenieros, y que hasta ese momento parecía perfecto –"esta moto está ya para correr", llegó a decir Bagnaia, tras los entrenamientos de noviembre, en Jerez–, de repente dejó de convencerle. Sobre todo, en la primera parte de la entrega de potencia, y que él prefería la versión anterior, con la que había competido por el título con Fabio Quartararo. Ese detalle subraya la personalidad del turinés, más aún si tenemos en cuenta que Dall'Igna centra gran parte del peso en cualquier asunto que atañe a la marca de Borgo Panigale. En este punto vale la pena recordar los desencuentros entre el ingeniero y Andrea Dovizioso, cuando el de Forli ejercía de punta de lanza del proyecto de las motos rojas antes de que Ducati le abriera la puerta de salida.

"No fue nada fácil decirle a Gigi que eso no iba bien. Pero él es muy inteligente, y no hay que olvidar que también quiere ganar. La moto del año anterior [2021] iba mejor, pero ya era tarde. Por eso tuvimos que buscar una solución, y de allí el motor híbrido que llevamos", explica Bagnaia en una charla mantenida con Motorsport.com. "Fue un momento complicado porque fui yo quien dije que el propulsor había que cambiarlo. Pero me gustó mucho la reacción de Gigi, que comenzó a trabajar en esa dirección", prosigue el actual campeón del mundo, que con esa especificación que mezclaba características del modelo de 2021 y algo del de 2022, fue capaz de recortarle 91 puntos al líder (Quartararo), la mayor remontada de siempre. "Cuando Pecco le dijo a Gigi que prefería el motor anterior tenía toda la credibilidad para hacer eso. Se ganó ese derecho por cómo terminó la temporada anterior (2021)", opina Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, a quien escribe estas líneas.

Por reglamento y por ocupar el otro lado del taller oficial del fabricante boloñés, Jack Miller también tuvo que competir con ese motor combinado, mientras que Jorge Martín, Johann Zarco y Luca Marini se quedaron con la unidad considerada más nueva. A su vez, Enea Bastianini corrió con el prototipo de 2021, que ya estaba en su pico de desarrollo, extremo que explica el rendimiento inmediato de la Bestia, ganador de dos de las primeras cuatro paradas del calendario. Un contraste con los cinco que corrieron con esas dos versiones de Desmosedici teóricamente más evolucionadas, y que no se impusieron (Bagnaia) hasta la sexta carrera (Jerez). "El motor que elegimos necesitó tiempo antes de estar bien configurado. Y ese empeño que le pones en calibrarlo bien es tiempo que no dedicas a ir todo lo rápido que puedes", concede Cristian Gabarrini, ingeniero de pista de Bagnaia, al preguntarle directamente por el proceso de crecimiento de esa GP22.

Aquel Gran Premio de España comenzó a dejar entrever las posibilidades de esa Ducati híbrida, a la vez que suponía el punto de partida sobre el que Pecco recompondría sus opciones como candidato a la pelea por el Mundial. Los otros seis triunfos que se apuntó, cuatro de ellos consecutivos, confirmaron su acierto en el diagnóstico del propulsor, una impresión ratificada por el mosqueo de Martín y Zarco, que tuvieron que 'comerse' el descarte de su teórico jefe de filas.

Con todo lo anterior y dado el gran nivel de Bastianini durante todo el ejercicio, uno se pregunta qué habría ocurrido si Bagnaia hubiera corrido con el mismo material que empleó el de Rimini, su próximo compañero. Preguntado directamente por ello, el flamante campeón vuelve a tirar de esa inteligencia emocional que hace ya diez meses le llevó a conseguir lo que quería (no usar el propulsor de 2022) sin motivar ningún conflicto. "Yo solo soy el piloto. Estas decisiones corresponden al equipo. Yo no entro en eso. Seguramente, haber salido con la moto que ganó las últimas carreras de 2021 hubiera sido mejor, pero no sé si luego habría podido ganar tanto y tan seguido", remacha la nueva cara del éxito de Ducati.

