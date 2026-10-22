MotoGP GP de Australia

La amenaza de mal tiempo en Phillip Island, principal preocupación de cara al GP de Australia

Todos los pilotos de MotoGP estarán pendientes de la previsión meteorológica este fin de semana en Phillip Island, ya que la lluvia y el viento amenazan con trastocar el GP de Australia.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 oct 2026, 10:39

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Bandera de Australia en Phillip Island

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La última visita del Mundial de MotoGP a Phillip Island antes de poner rumbo a Adelaida para la temporada 2027 amenaza con ser una cita clásica del mítico trazado, al menos en cuanto a meteorología complicada se refiere. Y es que los pilotos tendrán que mirar repetidamente al cielo con el paso del fin de semana, debido a la previsión de mal tiempo que se espera para la 18ª cita del curso 2026.

No es nuevo que la visita a Phillip Island se vea salpicada por problemas de índole climatológica, aunque no tanto por la lluvia, que realmente no ha sido tan habitual (aunque ha hecho estragos en alguna temporada), como por el viento, puesto que las fuertes rachas afectan de manera importante, generalmente, a los corredores.

Sin embargo, según las previsiones que se esperan para este fin de semana, los protagonistas de MotoGP, Moto2 y Moto3 tendrán que estar pendientes tanto del viento como de una creciente probabilidad de lluvia, que desafía con hacer de todo menos tranquila la visita a la isla.

El día más benévolo será, precisamente, el de la arranque de la acción en pista. Este viernes, con FP1 y Práctica para las tres categorías, se esperan las mejores condiciones: sin lluvia y con sol, y de hecho con calor, con más de 25 ºC en el ambiente. Sin embargo, todo se complicará a partir del sábado.

De cara a la jornada de clasificación y carrera al sprint, las temperaturas sufrirán un importante bajón, hasta por debajo de los 20 ºC. Además, ya habrá que contar con la aparición del líquido elemento, con hasta un 95 por ciento de probabilidad de lluvia y entre 6 y 20 milímetros por metro cuadrado. Sin embargo, hay que decir que las estimaciones consideran que lo más probable es que el agua caiga durante la tarde y la noche, lo que significa que la carrera al sprint (15:00 horas locales, 6:00h en España) podría disputarse con normalidad.

El gran problema, sin duda, podría llegar el domingo. Desde MotoGP dan por hecho que será la jornada con peores condiciones: con unos 14 ºC en el ambiente, con fuertes vientos que podrían afectar a puntos como la curva 1, y con lluvias claramente más intensas.

La probabilidad de que caigan chubascos de entre 10 y 30mm por metro cuadrado será del 100 por 100. Se espera que lluvia con intensidad cambiante a lo largo de todo el día, lo que podría afectar a las tres carreras previstas: Moto3 a las 11:00 (2:00 de la hora antigua en España), Moto2 a las 12:15 (2:15 de la hora nueva en España) y MotoGP a las 14:00 (4:00h en nuestro país).

La carrera larga ya se adelantó el sábado en 2023

Este jueves, en sus primeras declaraciones en la pista, todos los pilotos han hablado del mal tiempo como factor determinante para este fin de semana, algo clave en categorías como Moto2 y MotoGP, donde el título está en juego de manera muy intensa.

Además, cabe recordar que la meteorología históricamente ya ha provocado cambios en Phillip Island. En el Gran Premio de Australia de 2023, en el primer año con formato sprint, la carrera larga de MotoGP tuvo que adelantarse al sábado para que se pudiera completar con normalidad.

Así fue, con Johann Zarco logrando su primera victoria en categoría reina, mientras Pecco Bagnaia, a la postre campeón, y Jorge Martín se jugaban el título. La carrera al sprint se retrasó, como consecuencia, al domingo, pero no pudo llegar a disputarse por los fuertes vientos que soplaban en la isla oceánica.

Este jueves, varios pilotos fueron preguntados por la posibilidad de que este cambio pueda tener que llevarse a cabo de nuevo. Quien fue más allá fue Fabio Di Giannantonio: "Parece que el mal tiempo del domingo podría causar problemas y quizá tengamos que modificar el organigrama", dijo el corredor del VR46.

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