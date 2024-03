La amenaza de guerra civil que Ducati debe gestionar con delicadeza

El momento clave del GP de Portugal de MotoGP 2024 fue el accidente en la carrera larga entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, a 3 vueltas del final, en la curva 5 de Portimao. Fue un incidente sobre el que Ducati recibió muchas advertencias el año pasado, cuando la idea de que el ocho veces campeón del mundo fichara por Gresini para correr con una Desmosedici saltó por primera vez a los titulares.

Pocas horas antes de que el piloto de Cervera se subiera por primera vez a la GP23, en el test de postemporada celebrado en Valencia el pasado mes de noviembre, el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, declaró a los medios de comunicación que "la posición de Ducati era seguramente que no queríamos a Márquez". Su comentario radica en el hecho de que la casa de Borgo Panigale ha tratado de elaborar un ecosistema finamente equilibrado en los últimos cuatro años, desde que los egos de Andrea Dovizioso y el propio ingeniero veneciano chocaron, y el piloto no siguió con la marca.

Bagnaia, ahora doble campeón del mundo con los italianos, ha sido la punta de lanza, mientras que el segundo asiento del equipo oficial lo ocupa Enea Bastianini, que impresionó con Gresini en 2022. Eso le valió la plaza sobre Jorge Martín, ganador del GP de Portugal y subcampeón del mundo en 2023, que tiene una GP24 en Pramac.

Además de estos dos equipos, la firma transalpina cuenta con pilotos de la talla de Marco Bezzecchi, tres veces ganador de una carrera larga en MotoGP, contratado por el Pertamina Enduro VR46, mientras que Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez también han demostrado su potencial como pilotos de la marca italiana, pero sin contrato directo con ella.

Marc Márquez también tiene contrato con Gresini Racing y no con Ducati. Pero la amenaza que suponía para este ecosistema fue algo que se discutió durante mucho tiempo, ya que la empresa boloñesa, que finalmente se mostró algo favorable a la idea de que el catalán pilotara una de sus motos a medida que avanzaba 2023, se mostró en última instancia impotente para impedir que el equipo dirigido por Nadia Padovani lograra su fichaje.

Como era de esperar, desde que Márquez se subió a la GP23, el tono de la dirección de Ducati ha sido de intriga y elogios, así como de consideraciones como potencial candidato a fichar por el equipo oficial para 2025.

"Marc ya ha demostrado todo su talento y clase a través de una innata capacidad de adaptación: ya es un temible contendiente sobre una moto completamente nueva para él, la primera de nuestras motos de 2023 en terminar la carrera", dijo Dall'Igna en su análisis posterior al GP de Qatar en la web de Ducati. "La experiencia y las ganas de un campeón que quiere volver a dar que hablar marcarán la diferencia en esta nueva aventura".

Los progresos de Márquez con la GP23 desde Qatar hasta Portugal fueron evidentes el pasado fin de semana. Aunque cometió tres errores en la pista del Algarve que, según él, eran evitables con más kilómetros sobre la moto -el más crítico fue la caída en clasificación que le dejó octavo, al activar demasiado pronto su dispositivo de altura trasero-, se mostró convencido de que "ahora tenemos la velocidad".

Saliendo desde la octava plaza, el #93 fue segundo en la carrera al sprint para anotarse su primer podio con Ducati. La carrera larga fue un poco más complicada, y su ritmo no fue lo suficientemente bueno como para entrar en la batalla por el podio. Pero el enfoque paciente que ha caracterizado hasta ahora su etapa con los de Borgo Panigale le llevó a mantenerse sexto durante gran parte de la prueba, antes de ver la oportunidad de arrebatar el quinto puesto a Bagnaia, que se habría convertido en un cuarto tras el abandono de Maverick Viñales por un fallo en la caja de cambios.

En la vuelta 23, Márquez se echó encima de Bagnaia cuando el turinés tenía problemas en la curva 4 (algo que le privó de luchar por su segunda victoria en el GP de Portugal) y se lanzó en la bajada a izquierdas de la curva 5. Bagnaia intentó recuperar la posición por el interior, pero ambos se tocaron. Se fueron al suelo y no puntuaron.

Los comisarios investigaron el incidente, pero consideraron que no procedía tomar medidas. Aunque se podría argumentar que Márquez podría haber dejado un poco más de espacio, consciente de que Bagnaia intentaría responder, también se podría decir que el vigente campeón podría haberse dado cuenta de que el ilerdense no habría sido capaz de ver dónde se encontraría, dado el ángulo de la curva.

Bagnaia estaba "enfadado" por haberse ido con cero puntos de Portimao, lo que ha permitido a Martín escaparse con una ventaja de 18 puntos en la general. Pero, al menos públicamente, aceptó el veredicto de los comisarios. La valoración de Márquez fue un poco más directa: "Es imposible que dos pilotos estén de acuerdo una hora después del incidente. Pero cuando han entrado en Dirección de Carrera, les he dicho a los comisarios que se trata de un incidente de carrera al límite".

"Los comisarios deben decidir cuál es el límite. Para mí fue un error de Pecco, pero no sólo el incidente. Porque al final intentó remontar, vale, fue demasiado optimista y el contacto puede ocurrir. Pero fue un error porque estábamos luchando por la quinta, sexta posición, dos puntos más, dos puntos menos. Y estaba sufriendo mucho, especialmente con los neumáticos traseros. Al final cuando quedan tres o cuatro vueltas sabes que vas a perder la posición, no es necesario volver en ese modo agresivo. Pero él decidió que sí y la consecuencia para Ducati es cero puntos".

Esa última línea es fría, porque ese comentario puede entenderse muy fácilmente como que Márquez vino a decir que Bagnaia no estaba actuando para el mejor interés de la marca. Pero esta es una característica clave del español: siempre piensa lo que dice a los medios. Nada se le escapa en un arrebato. "No he hablado con el personal de Ducati, sólo con Davide Tardozzi [director del equipo oficial]. Lo bueno es que tienen la telemetría, y pueden ver exactamente lo que pasó...".

Márquez declaró a los medios españoles que "no está aquí para pensar en venganzas" cuando se le preguntó si habría una respuesta en pista en Austin, próximo gran premio, el fin de semana del 14 de abril. Pero no hace falta, porque ya ha hablado. Su declaración ante la prensa se produjo después de la de Bagnaia, cuya diplomacia sobre el incidente tendrá que mantenerse como su versión de la historia durante otras tres semanas, hasta que pueda abordar adecuadamente los comentarios del multicampeón.

El hecho es que Márquez tuvo todas las oportunidades de abordar la situación de la misma manera que Bagnaia. Probablemente argumentaría que sólo fue honesto. Pero también se puede considerar que Márquez está dando sus primeros pasos para poner nerviosos a los pilotos a los que pronto empezará a considerar como amenazas al título, si continúa la trayectoria ascendente de su adaptación a la Ducati. Sus comentarios sobre la telemetría también obligarán a la casa italiana a revelar esos detalles en algún momento, lo que probablemente ayudará a absolver al catalán.

Hasta ahora, Márquez y Bagnaia nunca se habían enfrentado. El ascenso de Pecco coincidió con el calvario de Marc, mientras que el año pasado la Honda no fue capaz de plantar cara a la Ducati. Portugal puede ser el primer asalto de este combate, pero también un precursor de lo que vendrá cuando Márquez empiece a poner a prueba al otro líder de Ducati, Jorge Martín, con quien ya ha tenido varios enfrentamientos en pista en los últimos años.

El conflicto entre Bagnaia y Martín puede resolverse fácilmente a nivel interno. Ambos tienen contratos de fábrica, por lo que responden prácticamente a la misma autoridad. Márquez está en una máquina de un año de antigüedad con poco apoyo, unido a Gresini. Controlarlo será mucho más difícil para Ducati.

La dirección de Borgo Panigale ha hecho muchas cosas bien en los últimos años, y los resultados son una justa recompensa por ello. Pero contener la posible propagación del fuego del enfrentamiento entre Márquez y Bagnaia es el mayor reto al que se ha enfrentado en mucho tiempo, y podría llegar a definir la temporada 2024 de Ducati.