"Con Rins queremos volver a la altura de nuestra historia como equipo"

Desde su debut en la clase reina en 2006 como equipo privado, siempre asociado a Honda, la estructura de Lucio Cecchinello ha pasado por mejores y peores momentos, pero su época dorada se asocia, sin duda, a Cal Crutchlow y al periodo 2015-2020, en el que el británico estuvo al manillar de la primera moto de LCR Team, logrando en ese tiempo tres victorias y un total de doce podios en MotoGP.

El último año de Cal, 2020, con la pandemia y la reducción de carreras, la lesión de Marc Márquez y los problemas de la RC213V, acabó en blanco para LCR, iniciando un periodo que el propietario de la formación cataloga de "dos años muy difíciles", en los que Alex Márquez y Takaaki Nakagami no lograron alcanzar ningún podio.

En 2023 Cecchinello contará con la novedad de Alex Rins, que llega con un palmarés de cinco victorias y 17 podios en sus seis años con Suzuki, lo que ha devuelto la ilusión a la escudería con sede en Mónaco, donde esperan con ansia "volver a la altura de nuestra historia como equipo", asegura en una entrevista con Motorsport.com el ex piloto italiano.

-Las palabras de Marc Márquez tras probar la moto 2023 en el test de Valencia sonaron bastante pesimistas. Sin embargo, días después suavizó sus comentarios. ¿Tienes alguna opinión formada sobre la Honda 2023?

"Sinceramente, HRC llevó motos prototipo pero nosotros no la probamos. Rins se subía a la Honda por primera vez y para no crearle confusión y para poder hacer un trabajo correcto, nos concentramos en darle la moto 2022 y probar algunas cosas, como la posición de conducción, adaptar la electrónica a su estilo y cosas de este genero. No hemos probado la moto prototipo y no te puedo responder sobre las impresiones de la moto nueva".

-¿Cuál fue la primera impresión de trabajar con Alex Rins?

"La impresión es que he tenido el placer de conocer a otro piloto muy, muy, muy profesional. Alex mostró mucha dedicación, mucha concentración, fue muy serio, muy detallista y atento. Solo hemos trabajado un día y es difícil ahondar, pero la primera impresión fue muy positiva, un profesional cien por cien, como otros pilotos que hemos tenido, todos muy profesionales".

-Rins no pudo hacer declaraciones ese día, los comentarios que trasladó al equipo, ¿en qué línea hay que entenderlos?

"Fruto de un acuerdo entre caballeros con Suzuki, tanto el piloto como nosotros decidimos no hacer comentarios técnicos, ni entrar mucho en el detalle a la hora de hablar. Lo que sí te puedo decir es que Alex valoró la moto en algunos aspectos de forma muy positiva, y en otros puntos ha dado alguna opinión personal de en qué hay que trabajar. El resultado del test a nivel de clasificación era algo que no nos interesaba. Lo primordial era conseguir su posición encima de la moto, y ahí vimos que algunas piezas hay que moverlas, manillares, asientos, etc. El primero objetivo era que él se sintiera cómodo encima de la moto y para eso se necesita más de un día de trabajo. Otro aspecto es el de la electrónica, cada piloto utiliza el gas a su manera y hay que costumizar los parámetros para que el movimiento de su muñeca sea lo más preciso posible".

-Si un piloto ha marcado más en los últimos años al equipo LCR, este ha sido sin duda Cal Crutchlow. ¿Ves a Rins como al nuevo Cal?

"Sin duda ese es el objetivo. Hemos pasado dos años difíciles y no hemos podido subir al podio, como sí hicimos en el pasado con Randy De Puniet (2009), Stefan Bradl (2013) o Crutchlow (2015-2019). Con Alex Márquez, y lo siento mucho, no hemos podido, pero hemos dado las dos partes el cien por cien. Ahora el objetivo, y el deseo, es que con Rins, y ojalá una Honda más competitiva, podamos volver a hacer resultados más a la altura de nuestra historia como equipo".

-Que Shinichi Kokubo vuelva a liderar el desarrollo de la Honda y que estuviera en el último test, celebrado en Jerez, hace un par de semanas, al menos demuestra que empeño le están poniendo.

"Kokubo hasta 2017 o 2018, era el líder del proyecto RCV, pero como sabes en Honda existe un sistema de trabajo de rotación de personal. Es una forma de trabajar en la fábrica que cada cuatro o cinco años cambian a las personas de posición. Kokubo se implicó en un proyecto para Honda Motors, siguiendo más SBK. Ahora, ante la actual situación, Honda ha decidido devolverlo al proyecto RCV. Es él el responsable del desarrollo de la moto".

-También HRC ha decidido hacer algunos movimientos de técnicos en los garajes, colocando a Giacomo Guidotti, hasta ahora en LCR con Nakagami, en Repsol junto a Joan Mir.

"Así es, Giacomo es un técnico de valor, con experiencia y conocimiento del proyecto RCV, él está contratado directamente por HRC y son ellos quien han decidido hacer este cambio, poner a Guidotti con Mir. A nosotros nos ha dado la posibilidad de recuperar a Klaus Nohles. Klaus es un ex piloto con experiencia en 250cc y con tres años trabajando en MotoGP con el equipo de test de Honda. Trabajamos con él en el test y, también, durante el fin de semana de Valencia, ya que por una lesión de Guidotti, le sustituyó. Fue una casualidad, pero la sintonía con Nakagami fue muy buena y estamos encantado de tener a Klaus. Igual que Giacomo fue piloto y cuando un jefe técnico ha sido corredor, es un punto a favor, porque comprende más el 'idioma' del piloto. Por como es nuestra estructura del team no se va a notar el cambio".

-¿El resto de la estructura técnica se mantiene igual?

"Tenemos tres jefes técnicos en LCR, un director técnico general que es Christophe Bourguignon, David García, que estará con Rins, y Nohles, que estará con Nakagami".

Lucio Cecchinello, propietario del equipo LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images