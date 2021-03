Como la mayoría de corredores, Alex Rins no pudo aprovechar la última jornada de entrenamientos de pretemporada en Qatar debido a una tormenta de arena que empeoró las condiciones del Circuito de Losail.

Pese a perder un buen número de horas de entrenamiento, el corredor español de Suzuki se siente listo para arrancar la temporada el 28 de marzo en esta misma pista, a diferencia de lo que opina su compañero de equipo, Joan Mir, quien cree que esa última jornada suprimida del programa de Suzuki le impide llegar al cien por cien a la primera cita del curso.

“Estamos listos para iniciar el campeonato, me siento preparado para pelear en la primera carrera porque seguro que pelearemos”, dijo Rins cuando le pidieron que comparar cómo se sentía en este momento en comparación al mismo punto del año pasado.

“Daremos nuestro 100% para estar delante, y estar delante significa luchar, adelantar, en la recta también, así que espero ver una carrera como la de 2019. Estamos preparados. Creo que terminamos el test con buenas conclusiones, información muy positiva. Es una pena que no pudiésemos salir el viernes, teníamos planeado probar nuevamente el chasis de 2021. Por lo tanto, no estoy seguro de si lo usaré para el fin de semana de la carrera porque no hubo tiempo suficiente para confirmarlo”, argumentó.

En una hipotética parrilla tras la pretemporada, Rins saldría en el 8º puesto, justo por detrás de su compañero y con Jack Miller en la ‘pole’. Precisamente el australiano aseguró que los pilotos de Suzuki escondieron sus cartas durante el test.

“Bueno, durante los test trato de dar mi porcentaje máximo porque cuando estás pilotando al limite probando las piezas nuevas puedes ver si funcionan mejor o no, puedes ver más la diferencia. Todas las piezas que teníamos que probar, las probamos. Faltó el simulacro de carrera, y también reprobar de nuevo el nuevo chasis. Pero probamos todo, en ritmo dimos un paso adelante como siempre. Así que estoy bastante contento con el tes”.

Mientras Joan Mir asegura que se ve al 70% de cara a la carrera, Rins cree que está listo para competir.

“El problema es que no hemos podido hacer muchos test este año, aunque lo positivo es que todos hicimos los mismos. Seguro que de haber probado en otras pistas podríamos ver mejor si funciona el chasis nuevo y usarlo ya desde el FP1 del primer gran premio. Pero me siento bastante preparado. Presionamos en cada vuelta para dar nuestro 100%, para ver si todo está en su lugar. Y fue así. Entonces, me siento más o menos como los demás, listo”, insistió.

Con cinco días de test y dos grandes premios en Qatar, las cosas a partir de la llegada del campeonato a Europa (Portimao y Jerez), pueden ser una incógnita.

“Seguro que estas dos carreras para nosotros, y para los aficionados serán muy interesantes porque todo estará muy igualado. Veamos si cuando llegamos a Europa podemos ser más rápidos que en años anteriores. Cuando terminas un fin de semana de gran premio, ves los tiempos de vuelta y dices 'guau, hicimos un ritmo increíble, mejoramos el ritmo del año pasado'. Y llega el año siguiente y todavía estás mejorando esos tiempos por vuelta”.

En 2020 Rins partía, sobre el papel, con más opciones que Mir para luchar por el título, pero al final todo cambió.

“Llevamos un par de años o un poco más concienciados en que podemos ganar, el año pasado nos quedamos muy cerca, llegamos al final con opciones, tiene que cambiar un poco la regularidad y tener algo de suerte, como el hecho de lesionarme en la primera carrera, algo que la arrastré todo el año. Hay que juntar todo lo que nos ha pasado, ponerlo en un saco y aprender de ello. Estamos preparados para lo que pueda venir, hemos hecho un gran trabajo”.

De cara al arranque del curso, el barcelonés tiene clara la estrategia.

“No hay otra estrategia que darle al gas, no descartaría a Honda, Pol (Espargaró) ha hecho una gran adaptación, si no está Marc (Márquez) también Bradl va muy rápido. Hay que dar al gas, abrir hueco en todo el circuito y tratar de llegar a la recta con un poco de ventaja para que no nos pasen. Tenemos un poco más de velocidad que Yamaha, pero no mucho más, nos podemos aprovechar de la ventaja en las curvas rápidas, pero habrá que tener cuidado con los neumáticos, que salían bastante marcados en el test, sobre todo el delantero, no será fácil”.

Al igual que Mir, Rins ha decidido quedarse en Qatar hasta la conclusión de las dos las carreras, el 5 de abril, y evitar riesgos volviendo a Europa, tal y como han hecho el resto de pilotos.

“Es un marrón porque tienes ganas de volver a casa y ver a la familia, pero estamos aquí para correr y queremos disminuir los riesgos. Mira el año pasado lo que pasó con Iker Lecuona, solo por estar en contacto con un positivo no pudo correr, queremos disminuir los riesgos y evitar cualquier problema”, dijo un Rins que estaba pendiente de vacunarse contra la COVID-19.

“Estoy contento y feliz de que la gente del paddock puedan disponer de la vacuna, yo no me la he puesto todavía, lo estoy consultando con mi doctor, a ver los pros y contras”, dijo el viernes por la noche, mientras que Mir, que también se queda en Doha, aprovechó este sábado por la mañana para inyectarse la primera dosis.

