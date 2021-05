Alex Rins: “Nos ha traído un par de cosas que mejorarán la moto”

Que la clasificación de los sábados es el talón de Aquiles de Suzuki es algo que no se le escapa a nadie, sin embargo en la fábrica de Hamamatsu no han dejado de trabajar para poder ofrecer a sus pilotos soluciones que les ayuden a poder salir más adelante en parrilla.

Alex Rins, que atraviesa por uno de sus mejores momentos pero viene de acumular tres caídas consecutivas, se mostraba feliz este jueves en la previa del Gran Premio de Italia antes estas novedades.

“Estoy muy motivado para este fin de semana, hemos analizado muy bien todo lo que pasó en Le Mans, cómo fue cada entrenamiento y cómo se produjeron las caídas. Estoy contento de estar aquí de vuelta y tener buen tiempo para trabajar”, introdujo.

“Se espera un poco de agua para el domingo, pero será bueno rodar en seco el fin de semana y tener la posibilidad de que llueva el domingo y tener solo el warm up para preparar la carrera si es en mojado. Tenemos un par de cosas que nos han traído nuevas y que vamos a introducir estos días que esperamos nos aporten una mejora”, desveló Rins.

El de Suzuki no quiso dar excesivos detalles sobre esas supuestas novedades.

“Nos puede dar una cierta ventaja en hacer el tiempo a una vuelta un poco más fácil. No puedo decir mucho porque es una cosa que no se verá desde fuera. No es un accesorio, pero en la fábrica confían mucho en ello y nos han dicho que va a mejorar la moto”, amplió.

Suzuki es el único equipo oficial que no tiene motos satélite y es el que va más retrasado en el tema del holeshot, respecto a sus rivales.

“La fábrica está trabajando mucho para traernos el holeshot trasero. Llevamos desde el año pasado, y especialmente este año desde Qatar, pidiéndolo y siendo muy pesados. Pero lo que nos han traído aquí no es ninguna pieza”, puso misterio el barcelonés.

Las fotos de la temporada 2021 de Rins en MotoGP

