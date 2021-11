Cheste.- Alex Rins acabó con el cuarto mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de Valencia, demostrando que el Circuito Ricardo Tormo se adapta a su estilo de pilotaje.

El de Suzuki se mostró contento con el trabajo de esta primer día, en el que se perdió mucho tiempo por la lluvia aparecida en el FP1, y espera avanzar este sábado en la clasificación y salir con los de delante.

“Ha sido un buen día, es una lástima que el FP1 fuera en mojado, no hemos podido mejorar el setting, pero en el FP2 hemos ido rápido, hemos puesto un poco la moto en crisis para ver dónde falla y en qué la podemos mejorar. Veremos si para el sábado podemos mejorar un poco la moto, me costaba girar en las curvas rápidas, pero creo que hemos hecho un buen trabajo de cara a mañana”, resumió la jornada Rins.

Partiendo de esa base, el #42 no descarta seguir con su buena sintonía con el trazado valenciano.

“Este es un escenario en el que siempre hemos logrado un buen resultado, así que por qué no este fin de semana, vamos a luchar desde hoy, que hemos empezado con buen pie, vamos a ver cómo clasificamos mañana y si podemos dar un pasito más en carrera”.

Sin embargo, la noticia del día en el entorno de Suzuki es la supuesta negativa del equipo Alpine a desprenderse de Davide Brivio la próxima temporada, lo que propiciaría un posible regreso a Suzuki que ahora se ve alejado.

Es clave tener una figura de Team Manager

Motorsport.com le preguntó a Rins si tenía alguna información al respecto o algún nombre de posibles candidatos, y si era irrefutable que vuelva esta figura de Team Manager a Suzuki.

“Sinceramente, no me han dicho ningún nombre y acabo de hablar ahora con Sahara (Project Leader de Suzuki) en su oficina, pero de otros temas. Desde luego es importante que, el que venga, tenga experiencia en el mundo de MotoGP, pero yo sé lo mismo que vosotros, lo que sale en las redes sociales y me dicen mis amigos, que me comentan que los medios decían hoy que las conversaciones con Brivio se están enfriando”, dijo.

Rins nunca ha escondido su buena relación con el ejecutivo italiano, que fue quien le trajo al equipo.

“No te voy a engañar, obviamente me gustaría que viniera Davide, pero si no puede ser confío en que cogerán a la mejor persona posible para ese puesto. Desde luego es clave tener una figura de Team Manager para el año que viene”, zanjó el barcelonés.

