El de Suzuki atraviesa su mejor momento físico y de pilotaje, pero los resultados no acompañan, contando por caídas las tres últimas carreras en Portimao, Jerez y Le Mans.

Sin embargo, Alex Rins tiene la confianza intacta. Su estrategia ahora es pensar carrera a carrera y para la de Italia se ve entre los favoritos.

Finalmente, como es habitual con la GSX-RR, Rins no pudo clasificar más allá del 8º puesto en la Q2, aunque se veía con más potencial.

“Ha sido una verdadera lástima no clasificar mejor. Hoy me encontraba bien y era capaz de hacerlo, pero hemos tenido un problema con la moto en la última vuelta. Ha habido un problema electrónico en la primera curva y se ha parado. Están intentando averiguar de dónde viene para solucionarlo de cara a mañana”, explicó. “No es un tema que me preocupe demasiado. Si no encuentran el problema correremos con la otra moto que también va bien”.

“Me sabe a poco la 8ª posición, hemos entrenado muy bien. Por su puesto no estábamos para la pole, pero sí para salir desde la segunda fila”.

Salir desde la tercera línea en una recta tan larga no es una buena señal para las Suzuki.

“Penaliza mucho salir retrasado, y más aquí en Mugello que hay mucha distancia hasta la primera curva. Hay que hacer un buen plan para que no nos pase como en 2019, que tuvimos que apretar mucho para remontar y nos quedamos sin gomas en las cuatro últimas vueltas. Hay que hacerlo bien para no quedarnos cortos”, valoró.

“Siempre es mejor salir lo más adelante posible. Aunque te pasen en la recta de salida, son metros a favor que tienes. A ver si nos podemos defender bien”, añadió.

Rins es un especialista en remontar y meterse en la batalla.

“Tenemos opciones en función de cómo se desarrolle la carrera. Si logro llegar al grupo delantero y me dejan tirar unas cuantas vueltas, creo que puedo abrir un poco de hueco”, aseguró.

“Sobre el papel, los rivales para la carrera son los siete pilotos que tengo delante en la parrilla, las Ducati, las KTM están fuertes, Fabio estará, incluso Mir se puede enganchar al grupo”.

Aunque los indicativos apuntan a que la victoria está entre Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, Rins no se descarta.

“Veo muy fuertes a Fabio y Pecco, pero si te soy sincero me veo preparado para estar luchando con ellos. Es verdad que en la recta sufriremos mucho, pero todo dependerá de cómo vaya la remontada”, pronostica el barcelonés.

Las fotos de Alex Rins en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

