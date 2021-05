Rins: “He perdido muchos puntos, pero me veo fuerte para remontar”

El de Suzuki se fue al suelo en las carreras de Portimao y Jerez, cayendo a la novena posición (23 puntos) de la general del Mundial de MotoGP, que lidera Pecco Bagnaia (66). Pese a haber dejado escapar un buen montón de puntos, sobre todo en Portugal, donde rodaba segundo, Alex Rins no lo ve como un factor insalvable a estas alturas de la temporada.

“Años atrás, psicológicamente era más flojo y seguramente estaría más preocupado, pero ahora me siento fuerte, somos rápidos en pista y no me importan demasiado. Dos caídas son un lastre, hemos perdido muchos puntos en esas carreras, pero me veo bien para poder remontar”, explicó el corredor con el número 42.

En la caída de Jerez, Rins se resintió de la lesión del pasado año en el hombro, y pasó una revisión que no detectó males mayores.

“Llego muy motivado de Le Mans, contento de empezar ya la acción. Será un fin de semana complicado, nos espera bastante lluvia, pero el objetivo es estar siempre entre los 10 primeros para que cualquier cambio de condiciones no nos pille fuera. Estoy contento de cómo nos fue el test (en Jerez), me fui antes de hora para chequearme el hombro, me encontraron un poco de líquido e inflamación, pero nada grave. He estado unos días de reposo y el lunes empecé a entrenar en el gimnasio, me hubiera gustado hacer moto o kart pero no he podido y vamos directamente sobre la MotoGP este viernes”, resumió.

El año pasado, en seco, los pilotos de Suzuki sufrieron en Le Mans, pero el domingo, con la aparición de la lluvia, Rins, que salía 16º en parrilla, llegó a colocarse segundo, antes de irse al suelo.

“Por eso hemos estado cantando, para que llueva (risas). Es un circuito que hemos sufrido siempre bastante, pero Austria también era malo para nosotros y el año pasado tuvimos muchas opciones, estuvimos luchando. Así que vamos a darlo todo y cumplir el objetivo que es estar entre los 10 primeros en todos los entrenamientos”, insistió.

Suzuki es de los fabricantes que no disponen del dispositivo para bajar las suspensiones durante las vueltas, solo en la salida, un debate que se ha instalado entre los que están a favor y en contra.

“Me gustaría que no se utilizara durante la vuelta porque nosotros no lo tenemos, habría más igualdad. En la salida, sinceramente, yo salgo bien con y sin, así que me da igual. No creo que los demás me saquen mucha ventaja en las salidas, antes la moto ya salía bien sin el dispositivo. Pero durante la vuelta preferiría que no se usara”, argumentó.

Para Rins, esa habilidad en las salidas es más del lado de su trabajo que por el dispositivo holeshot.

“Desde que subí a MotoGP he salido bien en parrilla. Todo cambió cuando corría en Moto2, me fui a un circuito que hay cerca de Andorra, me llevé a mi mecánico y tres sets de embrague y empecé a entrenar las salidas. Desde el principio en MotoGP he salido siempre bien. Prefiero utilizar el dispositivo porque lo pedimos insistentemente a Japón, pero no me cambia mucho”, añadió, antes de desvelar que “varios pilotos pidieron en la Comisión de Seguridad que se dejara de usar durante las vueltas”.

Otro debate que ha surgido en las últimas semanas es el de la velocidad de las MotoGP, que ya rayan la línea entre la seguridad y la locura.

“No tengo ninguna opinión, nunca me he planteado esta pregunta y nunca me la habían hecho. Son prototipos, y es cierto que las Ducati corren mucho, pero poco más puedo decir, no sé qué responder”.

“Somos pilotos de carreras, nos dan una moto y la exprimimos al máximo, si no, no seríamos ambiciosos”, zanjó el barcelonés.

Las fotos de la temporada 2021 de Alex Rins en MotoGP

