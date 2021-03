Rins: “No sé si soy el más fuerte o no, pero he trabajado para serlo”

Suzuki fue el único equipo de MotoGP que optó por permanecer en Qatar después de los ensayos de pretemporada que terminaron hace ahora dos semanas.

Tanto Rins como Joan Mir, su compañero y el actual campeón del mundo, siguieron una rutina que les llevó del gimnasio del hotel a una pista de karting adyacente a Losail, y así pasaron los días hasta que este jueves arrancaron los prolegómenos del primer gran premio de la temporada.

En una de esas visitas al gimnasio, Rins se encontró con Marc Márquez, que viajó a Doha para administrarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los corredores de Suzuki y de Honda estuvieron charlando, y de esa conversación el barcelonés dio por descontado que el ilerdense formaría en la parrilla de salida de este domingo. Por eso, cuando le comunicaron que su rival había decidido no tomar la salida en ninguna de las dos carreras consecutivas que se celebrarán en Losail, no salía de su asombro.

“Marc estaba en el hotel y coincidimos en el gimnasio. Fue un shock para mí cuando me enteré de que no iba a correr. Él estaba convencido”, declaró Rins. “Puede que después de los test en Montmeló y Portimão no se sintiera del todo bien, pero desde fuera se le veía en forma. Seguramente será duro para él volver a correr después de un año sin subir a una MotoGP”, añadió el barcelonés.

El año pasado, tras perderse la primera carrera por una lesión en la mano que sufrió el sábado, el #42 fue de los más consistentes, y por eso estuvo en condiciones de pelear por el título hasta el final –finalizó el tercero, a 32 puntos de Mir–. Eso hace que, a ojos de sus oponentes pase a ser uno de los principales candidatos a coronarse a final de año.

“No sé si soy el más fuerte o no, pero he trabajado este invierno para serlo. Los favoritos se verán durante la temporada, pero hasta que no pasen unas carreras no se verá quienes son los verdaderos candidatos”, prosiguió el español, satisfecho con la pretemporada, en la que terminó con el octavo mejor registro, a siete décimas del más veloz, a pesar de no haber podido dar una vuelta en condiciones de cronometrada.

“Estoy muy contento con el trabajo de los test, pero nos faltó un día para dar una vuelta rápida. De cualquier forma, mejorar una moto que ya va bien es difícil”, cerró Rins, que señaló a Pol Espargaró como la posible “mayor sorpresa de la temporada”.

Las fotos del primer día del curso 2021 de MotoGP

