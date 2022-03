Alex Rins: "Tuve miedo de que la moto explotara y salté"

Cargar el reproductor de audio

La imagen del fin de semana hasta ahora la protagonizó Alex Rins durante el FP4, cuando tuvo que saltar en marcha de su Suzuki envuelta en llamas.

El corredor español, que había logrado el pase a la Q2 como décimo gracias a su crono del FP2 del viernes, explicó cómo se había desarrollado la situación.

"“No ha sido nada fácil, en la curva 10, dos antes de donde he saltado, he tenido un pequeño susto, miré la moto y no vi nada raro, pero noté que se me iba de nuevo la parte trasera y por mi seguridad, y por la de los demás pilotos, me salí de la trazada, entonces noté que había fuego y pensé que iba a explotar la moto, me asusté, puse punto muerto, apagué la moto y salte", explicó.

El de Suzuki habló con sus mecánicos que le explicaron el motivo del fuego.

"Fue un problema con el tubo que lleva el aceite al motor. Por suerte hemos salvado el propulsor, que está bien, no se ha visto afectado, solo ha sido un susto", añadió.

Rins mostró una gran sangre fría, ya que pese a estar la moto en llamas, le dio tiempo a poner punto muerto y apagar la moto antes de saltar, poniendo así a salvo el motor.

"Sinceramente estas cosas no se practican, pensaba que la moto iba a explotar pero como tenemos un limite de motores, antes de saltar lo apagué", admitió.

Tras el incidente, que provocó una bandera roja y que la sesión se detuviera durante unos minutos, Rins volvió a pista.

"En el FP4 me ha costado un poco volver a pista, la cabeza es mala y se te pasan cosas por la mente, y eso ha influido un poco. En la Q2 tenía que marcar una vuelta rápida y era importante clasificar bien, al final venía mejorando, pero en la curva 12 tuve que abortar la vuelta al cerrarse la rueda de delante, suerte que ya tenía un tiempo hecho", explicó Rins, que saldrá 8º en parrilla.

"Estoy preparado, se trabaja todo, la forma física, la cabeza y la concentración. No pasa muchas veces que se incendie la moto en marcha, me ha costado dos vueltas olvidarme del fuego. Pero hemos trabajado bien el final del FP4, no sé con que gomas haremos la carrera pero creo que estamos preparados porque van saliendo las cosas más o menos, solo hay una línea para adelantar y los adelantamientos serán al límite, hay que hacer una buena salida y mantener la posición".

El viernes, Rins explicó que se encontraba mal, con la sensación de estar incubando una enfermedad.

"Esta siendo un fin de semana complicada, hay que estar al cien por cien aquí por el calor, ayer estaba mal, sigo con problemas en la barriga. Me encuentro mucho mejor, esta noche he dormido lo que no dormí los diez días anteriores, normalmente duermo como un oso, pero no sé que me pasó el jueves. Ahora no me duele el cuerpo pero tengo la barriga un poco movida, así que espero que el arroz blanco me ayude", cerró el barcelonés.

