Rins: “Si seguimos la misma línea esta caída quedará camuflada”

El de Suzuki estaba completando, posiblemente, una de las mejores carreras de su vida, pero a falta de seis giros para la conclusión se fue al suelo, dando al traste con su brillante actuación y sufriendo un importante tropezón en sus aspiraciones de luchar por el campeonato.

Alex Rins salía segundo en parrilla y mantuvo la posición las tres primeras vueltas, lideró la carrera entre los giros 4 y 8, fue adelantado por Fabio Quartararo en la vuelta 9, y hasta la 18 se mantuvo pegado al caucho trasero de la Yamaha del francés, al que no dejó respirar ni un momento pese a que el ritmo de El Diablo era, precisamente eso: endiablado.

“Ha sido un fin de semana muy positivo a parte de la caída. Hemos gestionado las condiciones y los diferentes escenarios que nos hemos ido encontrando, estando en el top 10 el viernes, y el sábado clasificando en primera fila de parrilla, rodando solos, algo my bueno para Suzuki", introdujo.

"Después del resultado del sábado no tenía la esperanza de poder escaparme con Fabio, pero me he encontrado muy bien detrás suyo hasta la caída, estaba al límite, pero de buena manera, estaba controlando bien los neumáticos, respirando. A veces vas quemando ruedas y pasando el límite, pero esta vez me salía todo guay, estaba bien detrás de Fabio. Es una pena irse de aquí sin recompensa. Analizando los datos es complicado ver por qué me he caído. No echo la culpa a los neumáticos, ni al circuito, pero es complicado entender por qué nos hemos caído”, resumió el de Suzuki.

Sin embargo, para un piloto de la experiencia de Rins, llegar tan lejos y acabar en el suelo es un error muy grave.

“Dentro de mí estoy enfadado por irme sin recompensa, pero por otra parte estoy contento porque he mostrado un ritmo que el sábado no teníamos y nos hemos mantenido detrás de Fabio sin sufrir. Solo llevamos tres carreras y si en las siguientes seguimos con la misma fuerza y ritmo, el cero de hoy quedará camuflado”, apuntó.

Sin embargo, la caída trae recuerdos de otras similares el año pasado, que le cerraron el camino a luchar por el campeonato por pasar el límite.

“El año pasado perdimos muchos puntos en carreras muy similares a esta, cierto. Pero hay dos tipos de límite, cuando vas sin respirar, cometiendo fallos y sin gomas, pero este no ha sido el caso. Desde el principio hasta que me he caído ha sido sin cometer errores. He gestionado muy bien los adelantamientos a Zarco, y el ritmo de Fabio, que era muy fuerte para nosotros por lo visto ayer. La caída es muy difícil de explicar. He estado hablando con Vale (Rossi) después de la carrera, y me ha dicho lo mismo, es muy difícil sacar un por qué. Ha sido en el mismo sitio”, ha relatado.

Rins no quiso aceptar que, sabiendo que el ritmo de Fabio era mejor, le pudo la ambición de querer ganar, en lugar de asegurar 20 puntos muy valiosos.

“Por carreras como estas se puede perder un campeonato, pero en las próximas, si hacemos lo mismo, quedaremos delante”, insistió.

Lo cierto es que la caída recordó mucho a la de Austria el año pasado, cuando iba primero y tenía el podio en el bolsillo.

“No sé si la caída se parece, hace mucho tiempo de eso. Entonces entré más cerrado a la curva, creo. Si puede pesar o me puedo arrepentir dependerá de cómo hagamos las siguientes carreras. Si hacemos lo mismo que este fin de semana creo que se puede camuflar bastante bien, es la mentalidad que tengo. Si buscamos un culpable soy yo, es lo que he elegido, no elegí estar detrás, me encontraba bien y lo campeonatos se ganan ganando carreras y hoy hemos estado en esa línea”, mantuvo firme su decisión.

Tras su segunda victoria y una carrera monumental, Quartararo se ha convertido ahora en el piloto a batir por los aspirantes.

Así queda la clasificación de MotoGP: Cambio de líder en MotoGP tras la tercera carrera de 2021

“De momento es el hombre a batir, está primero en el campeonato, con 61 puntos, por 23 que tengo yo, y en Jerez irá rápido seguro. Pero no será fácil (el Mundial). Este año hay muchos rivales: las Ducati funcionan bien, Morbidelli, Maverick, Mir. Será un año interesante y aún queda mucho tiempo”.

¿Y Marc Márquez?

“No sé si meto en la lista a Marc, a ver cómo llega a Jerez. Apostaba mucho por él en esta carrera, pero le ha costado. Este circuito es mucho más físico que el próximo, así que en Jerez seguro que está en la pomada”, zanjó el catalán.

Las fotos de la temporada 2021 de Alex Rins en MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP líder, Jack Miller, Ducati Team cae 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP líder, Jack Miller, Ducati Team cae 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Johann Zarco, Pramac Racing parc ferme 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP parc ferme 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP