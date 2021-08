Rins: “Con los frenos del año pasado se han terminado nuestros problemas”

El piloto barcelonés marcó el tercer mejor tiempo del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Austria, solo superado por Johann Zarco, que batió el récord del circuito y por su compañero Joan Mir.

Alex Rins se quejó, durante todo el fin de semana pasado de no tener un buen feeling con el nuevo sistema de frenos ventilados suministrado por Brembo específicamente para el doblete de Austria, un problema solucionado desde el primer momento este viernes.

“Ha sido un buen primer día de entrenamiento, nos la hemos jugado con el neumático trasero (blando) al final del FP1 y nos ha salido bien. Hemos visto en el radar del tiempo que podía llover por la tarde en el FP2 y nos la hemos jugado con un blando para estar entre los diez primeros”, explicó.

“Con el compuesto medio (el de la carrera) hemos sido rápidos. Aparentemente parece que ya no tenemos el problema del freno delantero, que nos quitaba mucha confianza al no poder parar bien la moto. Eso nos ha hecho mejorar. Es una pena que haya llovido por la tarde, pero creo que estamos bien para hacer mañana un buen FP3 y entrar en la Q2 directo”, añadió el barcelonés.

La solución para sus problemas con los frenos no pudo ser más sencilla.

“Lo que hemos hecho ha sido poner las pinzas que utilizamos el año pasado y de inmediato hemos recuperado el feeling con el freno delantero”, dijo.

“He salido en el FP1 detrás de Mir para comprobar si el freno se calentaba mucho, y no hemos notado ningún problema. Ha ido perfecto, rodando solo también”.

Inicialmente, Brembo había pedido a todos los pilotos que utilizaran el nuevo sistema, que era obligatorio.

“El disco sigue siendo el mismo, solo hemos cambiado las pinzas. No hemos hecho nada que no se pueda hacer, no somos tan tontos”, dijo el #42.

La gran novedad de Suzuki llegó el pasado fin de semana en forma de holeshot, el regulador trasero de la altura de la moto.

“Con el holeshot cada vez me siento más cómodo. En mojado la sensación no es muy buena a la hora de recuperar la altura de la parte trasera de la moto, pero el feeling en seco es muy bueno y ya lo llevamos montado en las dos motos”, a diferencia del pasado fin de semana, que solo tenía un dispositivo cada piloto.

