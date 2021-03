Pese a que no pudo alcanzar el objetivo de meterse en las dos primeras filas de la parrilla de salida, Alex Rins no da nada por perdido, aunque admite que no pudo ofrecer las prestaciones necesarias para poder optar a una mejor plaza que la novena que acabó ocupando.

“Ha sido una Q2 muy apretada, esperaba ir un poco más rápido, mejoré mi tiempo de ayer, que ya era muy rápido, pero me costó, no piloté tan fácil como ayer”, explicó el de Suzuki.

“Es complicado saber el ritmo de carrera, en el FP4 la gente salió con pocas vueltas en los neumáticos. Hice un buen FP4 y estamos preparados para mañana la carrera”, añadía.

Salir desde la tercera fila en una recta con la primera curva tan lejos, se antoja complicado para la Suzuki.

“Depende de cómo salgamos, si hacemos una buena estrategia podemos entrar en la pelea rápido, he salido más veces el 9º, solo me queda estar tranquilo y hacer una buena salida. En la recta vamos un poco a remolque, podemos aguantar el rebufo pero no pasar. Si al final acabamos por delante tendrá más mérito”.

De hecho, en 2019 Rins salió décimo y acabó estando en la pelea, le recodaron la carrera, última de MotoGP celebrada en este circuito.

“La carrera del 2019 la he visto muchas veces, llevo aquí desde el 5 de marzo”, dijo entre risas.

“Mi ritmo es bueno, hay que ver que ritmo imponen los demás, hay que ver lo neumáticos, no sé como van ellos, pero para nosotros el consumo de goma no está para tirar cohetes”.

“Puntos fuertes tenemos casi todas las curvas, menos en la recta. Perdemos bastante, no he hablado con Joan (Mir) para saber cómo le va a él, pero nos cuesta, ya peleamos en 2019 así que habrá que darlo todo una vez más”.

La Suzuki cuidaba neumáticos muy bien en 2020, pero esa ventaja aquí puede desaparecer.

“Especialmente la trasera se va desgastando, en los test dimos muchas vueltas, en el FP4 di 19 giros y notaba falta de agarre, pero me podía defender. En el delantero depende del ritmo, tenemos que analizar si vale la pena apretar al principio. Si los primeros empiezan a rodar en 54 bajos hay que estudiar si apretamos para seguirles o esperarnos a que bajen el ritmo, vamos todos un poco a ciegas con eso”, zanjó el catalán.

