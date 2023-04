Alex Rins: "Tenemos que espabilarnos el equipo, la moto y yo"

Cargar el reproductor de audio

El viernes de Termas de Río Hondo había resultado positivo para Alex Rins después de ganarse el pase directo a la batalla por la pole position en la clasificación, pero el sábado resultado diferente para el ex piloto de Suzuki.

En una mañana con condiciones climáticas adversas y cambiantes, Rins finalizó último entre los 12 participantes de la Q2, y la situación fue aún peor en la carrera al sprint de la tarde, ahora sí definitivamente con pista seca, donde llegó 15º, solo por delante de Augusto Fernández entre los pilotos que vieron la bandera a cuadros.

"La verdad es que ha sido un día complicado. Quitando la clasificación, que hemos tenido un problema con la electrónica los tres pilotos de Honda, porque nos hemos quejado de lo mismo, ha sido una carrera sprint muy complicada, no me esperaba para nada éste resultado. Y me extraña porque la sensación es similar a la de Portimao. Nos cuesta muchísimo parar la moto, reducir la velocidad de entrada en curva. Y después, claro, no estamos en el sitio y perdemos en tracción", describió Rins sus problemas.

El español aceptó que las condiciones de la pista no fueron las mejores en Termas, pero igualmente declaró que todos los involucrados deben dar más para mejorar.

"Eso no fue fácil hoy, pero al final es igual para todos. Tenemos que espabilarnos un poco más tanto yo como el equipo como la moto. Tenemos que intentar mejorar", dijo.

"La única forma de mejorar es trabajar y a ver cómo va y si podemos encontrar algo de cara a mañana (por el domingo). Hemos conseguido bastante información de cara a la carrera principal. A ver si pueden analizar un poco los ingenieros y ver si podemos dar un paso hacia adelante".

Preguntado por la situación con la electrónica en la clasificación, Rins respondió: "No sé lo que pasó. Lo que sentimos un poco tanto Joan (Mir), Taka (Nakagami) y yo fue que al abrir gas, nos quedábamos en el sitio. Algo raro con el spin y la tracción".