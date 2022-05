Rins: "Si hay que ir a un equipo satélite, se irá, mejor eso que estar en casa"

Cargar el reproductor de audio

Mugello.- A Alex Rins se le cayó el mundo encima el 2 de mayo de 2022. Ese día supo que la que ha sido su casa, su vida, su pasión y su profesión, iban a sufrir una brusca transformación de incalculables consecuencias. Para el chico de Barcelona, Suzuki lo era todo, lo sentía como algo suyo, su vida, su mundo y de golpe, se quedó como al que desahucian de su casa. En la calle, mental y físicamente.

De momento, y han pasado ya 24 días desde entonces, Rins sigue hablando de que “es todo muy reciente” y sigue pensando que el resto de pilotos y equipos “aún no han asimilado la nueva situación”, con dos pilotos punteros, él mismo y Joan Mir, en el mercado y, quién sabe, dos motos menos el próximo año en la parrilla.

Motorsport.com pudo hablar este jueves en la previa del Gran Premio de Italia con Rins, y preguntarle cómo lleva la situación de su futuro.

"El problema es que ahora hay dos pilotos más en el mercado y no es fácil. Se dicen muchas cosas, antes incluso de que se supiera lo de Suzuki ya se decía que Joan (Mir) lo tenía medio hecho con Honda, si la situación hubiera sido esa ya se habría anunciado el fichaje, pero no es así, no es todo tan fácil. Hay que dar un poco de tiempo a los equipos, no es sencillo coger a dos pilotos de la nada, y digo de la nada porque no estaba ni en los planes de los equipos ni en los nuestros".

En Le Mans, Rins ya explicó a Motorsport.com que su representante se había reunido con algunos equipos.

"En Francia mi manager se reunió con varios equipos y a ver si en Montmeló (la próxima semana) o en la siguiente carrera (Alemania, 19 de junio) podemos tener noticias, pero de momento la cosa está bastante igual, no hay nada nuevo", asume el de Suzuki.

Para un piloto que desde su llegada a MotoGP ha estado siempre en un equipo oficial de fábrica, como Suzuki, mantener ese estatus es el objetivo, pero no será fácil ya que hay muy pocas plazas. La opción de correr en una formación satélite parece la más probable ahora mismo.

"Personalmente, me gustaría estar en un equipo oficial, no te voy a engañar. Y si no es en un equipo oficial, al menos tener un contrato con una fábrica directamente, sin menospreciar a los equipos satélite, porque visto lo visto, un satélite de hace tres años no era lo mismo que hoy en día. Así que veremos, sinceramente, solo hay una plaza oficial (KTM) libre, así que si tenemos que ir a un equipo satélite, pues se tendrá que ir. Mejor eso que estar en casa".

En una situación normal, Alex Rins sería un caramelo en el mercado de pilotos, pero en la coyuntura actual, nadie puede estar tranquilo con su futuro.

"Ahora estoy tranquilo, cuando empecemos a negociar más intensamente será un buen desafío mantener la calma, me siento fuerte mentalmente y creo que podemos con esto y con más, vamos a centrarnos en nuestra carrera deportiva y en nuestro año, que es este, y a ver cómo va", zanjó el todavía piloto de Suzuki.

