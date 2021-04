Rins: “No soy idiota; de haber ido al límite detrás de Quartararo le habría dejado ir”

Superado el sofocón que le provocó el accidente en Portimao mientras trataba de evitar la escapada de Fabio Quartararo, Alex Rins (Barcelona, 25 años) llega este fin de semana a Jerez, donde el año pasado se quedaron gran parte de sus opciones de pelear por el título a raíz de una caída, el sábado, en la que se lesionó el hombro.

En esta charla con Motorsport.com, el piloto de Suzuki defiende esa mentalidad que le lleva a correr siempre al ataque y sin especular, por más que en alguna que otra ocasión haya terminado lamentándolo.

Pregunta. ¿Se ha recuperado ya del cabreo que le debió causar la caída en Portimao?

Respuesta. No fue fácil. Me molestó cometer ese error porque estaba disfrutando, rodando al límite, como siempre, pero con la situación bajo control. Soy de los que quiere ser campeón ganando carreras. Hasta ahora han sido tres los grandes premios de MotoGP en los que, circulando delante, me fui al suelo. Y en ninguno de ellos la telemetría me da un motivo aparente. Seguí la misma línea, el punto de frenada idéntico y apliqué la misma presión a los frenos.

¿No le deja aún más desorientado no saber porqué se cayó?

Tuvimos varias así. De hecho, el año pasado, en Jerez, en el accidente en el que me lesioné [el hombro], me caí de forma muy parecida. Incliné un poco más, pero es que de diez veces pasas en nueve de ellas y en una te vas al suelo. Mala suerte.

Dada la superioridad que había demostrado Quartararo en Portimao durante los ensayos, ¿no pensó en que no era el día de discutirle el triunfo?

De haberme conformado con el segundo puesto, ahora estaría el segundo en el Mundial. Evidentemente que me quedé tocado. Pero con una mentalidad más conservadora nunca habría ganado a Márquez hace dos años en Silverstone. En aquella ocasión me podía haber conformado con la segunda plaza, pero no habría logrado esa victoria de la que tanto se habló después. Esto acaba de empezar, justo encaramos la cuarta carrera del curso y ya habrá tiempo de sacar la calculadora. Si logramos hacer más fines de semana como el de Portimao, estando arriba desde el viernes, ese mal resultado quedará camuflado.

Esa mentalidad es la que Marc Márquez tenía en 2015, en la que combinó muy buenos resultados con muchas caídas. ¿No cree que hay que corregirla para poder aspirar al título?

Es verdad, hay que encontrar el punto de equilibrio. El sábado por la noche, planeando la estrategia de carreras, veía a Fabio con un ritmo superior al del resto, también al mío. Pero el domingo, rodando detrás de él, me encontraba estupendamente. Me caí después de marcar dos o tres vueltas rápidas consecutivas, pero es que estaba pilotando muy suelto, muy cómodo, pasándomelo muy bien. No soy idiota: si me hubiera visto rodando al límite detrás de Quartararo, evidentemente le habría dejado ir. [Joan] Mir reconoció después que nos dejó marchar porque, si no, habría destrozado los neumáticos. Pero es que ese no era mi caso. Sus vueltas y las mías no tenían nada que ver, tal como reflejaron los datos.

En Suzuki remarcan que este año ha pegado un cambio de actitud importante. Dicen que ahora llega muy concentrado a los circuitos y que no escatima el tiempo que dedica a los detalles.

Sí, es verdad. Se debe al querer ganar, al encontrarme muy bien encima de la moto y al querer mejorar e ir siempre un paso más allá. Es complicado porque estamos a un gran nivel, pero siempre se puede mejorar. Digamos que este año me lo tomo todo mucho más en serio, dedico más horas a estudiar la telemetría, nos reunimos más, en los entrenamientos aprieto para llevar la moto al límite más a menudo. Y eso se ve en las cronometradas. En Portugal, en un circuito más igualado a nivel de motos, me metí el segundo.

¿Hasta qué punto el título de Mir actuó como motor de ese cambio de actitud?

El título de Joan me motivó muchísimo, no le voy a engañar. Que mi compañero lograra el Mundial fue un impulso de fuerza tremendo. Si cogemos las estadísticas, Mir fue muy regular la temporada pasada. Pero a partir del momento en el que yo dejé atrás los problemas en el hombro [fruto de la caída en Jerez], terminé por delante de él en todas las carreras menos en Valencia, donde él fue el mejor de todos.

Y su relación, ¿ha mejorado?

Es complicado llevarse bien con un compañero que es rápido. El año pasado hubo muchísima tensión, y hubo grandes premios en los que apenas nos hablamos. Eso sí, siempre nos hemos tenido respeto y nunca hemos traspasado ninguna línea roja. Suzuki tiene a dos caballos ganadores y eso, evidentemente, no es sencillo de gestionar.

Este fin de semana llega a Jerez. ¿Hasta qué punto esa caída limitó su rendimiento a lo largo del año?

Ese accidente condicionó mucho. Lesionarme en la primera cita de un campeonato muy distinto a los anteriores, en el que la regularidad fue más importante que la velocidad, me limitó muchísimo. Antes de comenzar, durante el confinamiento, me entrené más de lo que he podido entrenar ahora. Pero el hombro es una zona complicada. En Portimao, que entonces cerró la temporada y donde me jugaba el subcampeonato, no podía dar más de cuatro vueltas seguidas por culpa del hombro.

¿Cree que en 2021 habrá tanta irregularidad como en 2020?

El curso pasado fue único. Nunca un campeón en MotoGP se había coronado con un solo triunfo. Joan aprovechó que muchos fallamos, entre los que me incluyo. Ganó el título con una media de 13 puntos sumados por carrera, y eso es muy poco. Creo que esta vez será distinto. Los favoritos estamos allí.

Si la velocidad vuelve a ser el factor decisivo, ¿Suzuki tiene moto para afrontar ese intercambio de golpes?

Yo creo que sí. El único punto débil que tiene nuestra moto es la velocidad punta en recta. Es verdad que llegan circuitos con rectas, pero muchas de ellas son como la de Portugal, que lo es menos. Tenemos una moto muy competitiva con la que podemos optar a todo.

¿Se echa de menos a Davide Brivio?

En el ámbito personal yo sí le echo de menos, y creo que la figura de team manager es esencial en una escudería. A nivel de equipo, si le echamos o no de menos lo veremos cuando surjan problemas.

