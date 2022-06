Rins: "Ducati no me ofrecía una moto oficial para el año que viene; Honda, sí"

Cargar el reproductor de audio

La semana pasada, Motorsport.com adelantó el acercamiento que se había producido entre Alex Rins y Honda, que finalmente terminarán con la llegada del español a LCR, la escudería satélite de la marca del ala dorada, con vistas a la próxima temporada.

Según el propio piloto, el acuerdo no se ha sellado todavía con la firma, por más que ni siquiera él contempla la posibilidad de que la cosa tuerza.

Rins llegará a la formación de Lucio Cecchinello tras firmar un contrato como corredor de Honda, que le vinculará al constructor japonés los dos próximos ejercicios. A pesar de que todavía no es oficial, allí debería volver a coincidir con Joan Mir, su vecino de taller en Suzuki, a quien se da por descontado que recalará en el taller oficial de la fábrica de Tokio, al lado de Marc Márquez.

La experiencia de los tres corredores tendría que ser el pilar sobre el que proyectar un prototipo lo suficientemente competitivo como para que Honda saliera del agujero en el que anda metida.

“Con el fichaje de Alex Márquez por Gresini, todo el mundo puede imaginarse dónde correré yo el año que viene. Mi contratación no es aún oficial, pero estamos muy cerca. Solo falta la última firma”, convino Rins, al poco rato de bajarse de la moto en Assen, donde cruzó la meta el décimo, en un domingo en el que cualquier opción que pudiera tener quedó reducida a cenizas en el momento de la arrancada: salió el noveno y cruzó el 15º la primera vuelta.

El barcelonés tuvo encima de la mesa tres opciones de futuro, una vez que Suzuki comunicó, tras el Gran Premio de España, que abandonaría el campeonato a final de este 2021. Rins, que cuenta con el respaldo de Estrella Galicia como principal patrocinador, eligió entre aliarse con RNF, irse a Gresini o fichar por LCR. El

disponer del mismo material que los integrantes de la escudería oficial es el elemento que decantó la balanza.

“Valoré la opción de Ducati, con Gresini, y la de Honda, pero Ducati no me daba una moto oficial y Honda si me ofreció esa posibilidad. Es un proyecto interesante, porque la moto no va muy bien en términos de resultados, así que veremos qué podemos hacer”, declaró el #42, convencido de todo aquello que puede aportar al fabricante nipón: “Me gusta el reto que se me presenta delante. Hicimos un muy buen trabajo con Suzuki, así que intentaremos hacerlo igual de bien con Honda.