Alex Rins: "Saliendo tan atrás, un quinto o sexto sería un buen resultado"

El de Suzuki no pudo cerrar una vuelta suficientemente rápida durante los tres primeros entrenamientos libres del fin de semana como para evitar, por tercera vez en lo que va de curso, el trance de pasar por la Q1. Una vez en ella, como ya le sucedió la pasada semana en Portimao, tampoco pudo superar el corte, aunque esta vez fue por muy poquito, por lo que saldrá 14º, nueve posiciones más adelante que en la ronda portuguesa.

Un resultado que complicará mucho la vida a Alex Rins si quiere mantenerse en lo más alto de la general, donde está ahora compartiendo la cabeza con Fabio Quartararo, que sale segundo a la carrera. Además, las características del trazado de Jerez nada tienen que ver con las amplias primeras curvas de Portimao, donde el de Suzuki forjó una remontada que ya algunos catalogan de legendaria, no en vano Rins acabó cuarto remontando 19 posiciones.

"Ha sido raro no haber podido mejorar el tiempo con el segundo neumático en la Q1, pero bueno hay que ser optimistas si pensamos que salimos mucho mejor clasificados (14) que en Portugal (23), eso está claro. El hándicap es que, efectivamente, esta pista no tiene tantos puntos para adelantar", explicó Rins este sábado en Jerez.

"Hemos trabajado mucho con el neumático usado todo el fin de semana de cara al ritmo de carrera y no es nada malo, desde luego que no se puede comparar con el ritmo de Fabio o Pecco Bagnaia, porque ellos han salido con un neumático más fresco en el FP4, pero el nuestro también está bastante bien".

"Finalizar en el podio será complicado, hay que ser realistas, pero a ver si podemos optar a una quinta o sexta posición, saliendo desde tan atrás creo que sería un buen resultado".

El calor ha ido creciendo el fin de semana en Jerez y para el domingo a la hora de la carrera se esperan temperaturas infernales, algo que obligará a gestionar los neumáticos, una situación en la que Rins siempre ha sido muy fino.

"No es una pista en la que se note mucho la degradación, aquí pones la moto recta muy rápido y no se sobrecalienta tanto el borde. No sé qué tiene pensando hacer Pecco, pero Fabio seguro que intentará tirar desde el principio para intentar escaparse, y pienso que Bagnaia, también. La época aquella de gestionar la carrera lenta como hacía Dovi ya ha pasado a la historia".

"Tendremos que hacer una buena salida, una buena primera vuelta y a ver si podemos adelantar a algunos pilotos, aunque no será fácil. Lo que sí es cierto es que tenemos muchos pilotos delante que no tienen nada de ritmo, lo hemos estado analizando con mi técnico (Manu Cazeaux), pero habrá que encontrar el sitio para pasarles".

Le pidieron a Rins si podía nombrar a los pilotos que no tenían, o sí, el ritmo de carrera.

"Por lo que hemos estado viendo, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Jorge Martín… los que tienen mejor ritmo son Fabio, Pecco, Joan Mir, no está mal su ritmo, parecido al nuestro, y Aleix Espargaró, tiene muy buen ritmo también. El resto no tienen más que nosotro".

Otro que parece que tampoco tiene el ritmo para luchar por el podio es Marc Márquez, que sale cuarto, Rins le descarta.

"Yo creo que sí, Marc [Márquez] no tiene muy buen ritmo por lo que él ha dejado ver, seguro que estará ahí peleando porque es un piloto duro, pero por la victoria no creo".

"En Portimao la salida la improvisé un poco, puedes estudiar cómo hacer una salida, siempre miro el vídeo de la salida del año anterior en cada carrera, pero lo que está claro es que aquí no hay tanto sitio para salir como en Portimao".

Con una posición tan retrasada y en un circuito tan difícil, la pregunta es si se va a ver al Alex Rins de 2021, arriesgando y asumiendo muchas caídas, o el más pausado y calculador de 2022, pensando en el campeonato.

"Seré el que tenga que ser, es importante coger puntos, pero vamos a ir carrera a carrera y en esta, como en todas, vamos a dar el máximo", zanjó el barcelonés.

