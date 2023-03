Rins: "Me gustaría decir que estamos para ganar, pero no lo estamos"

Cargar el reproductor de audio

Después de seis años en Suzuki, toda su carrera en MotoGP, el español Alex Rins encontró acomodo en LCR-Honda y este fin de semana, en el Gran Premio de Portugal, debutará con su nuevo equipo y con una RC213V que, admite, no está para muchas fiestas ahora mismo.

"Estoy con muchas ganas de iniciar este nuevo proyecto, veremos a ver qué pasa. Me gustaría decir que estamos para ganar, pero si vemos los ritmos del test todavía no estamos para luchar por las victorias. Pero estamos con mucha confianza con la moto", explicó este jueves.

Tras toda una vida deportiva como piloto oficial de una fábrica, Rins afronta una experiencia nueva, pero no cambia su enfoque.

"La mentalidad es la misma que en el inicio de todas las temporadas que llevo aquí, siempre salgo a pista a ganar, a ganar la carrera, a ganar la posición, a ganar y estar delante luchando. Es cierto que el año pasado llegaba más preparado, era mi sexta temporada con la Suzuki y todo era distinto. Pero hay que dar tiempo al tiempo y vamos a intentar hacer una moto competitiva y ver si podemos estar en la lucha".

El catalán tiene claro que hay margen para mejorar la moto.

"Tenemos que mejorar mucho a aerodinámica, trajeron un paquete nuevo en el test y no llevamos porque hacía difícil de pilotar la moto. Es el punto más importante porque ves que es en ese área donde los demás equipos han dado un paso adelante y nosotros estamos ahí un poco atrás".

Honda ha encargado a Kalex la producción de un nuevo chasis, una maniobra de la que Rins no estaba al corriente.

"Yo lo que sé es que estaba en casa y leyendo las redes sociales vi que Kalex iba a producir un chasis nuevo. No tenía ni idea, la verdad, no me han dicho nada. Pero cuando lo traigan ya lo probaremos, no le he preguntado ni al equipo. Estamos centrados en lo que tenemos. Es cierto que no llevaba la misma moto, pero al final te comparas con ellos igual, aunque llevemos un chasis o un embrague diferente. Puedes compararte un poco con los datos".

El compañero de equipo de Alex, el japonés Takaaki Nakagami fue muy directo el mismo jueves al decir que con "esta moto es imposible ganar".

"A ver, siendo realistas y con los números en mano, que a mi me gusta mucho, ninguno de nosotros no acabo delante ni en vuelta rápida ni en ritmo de carrera, pero no debemos centrarnos en eso, hay que marcarse objetivos reales. Para esta carrera la meta es estar ahí, luchar. Aún no he hecho ninguna carrera con Honda, a nivel de gestión de mapas, botones es diferente a lo que yo estoy acostumbrado con la Suzuki, veremos a ver qué podemos hacer", aportó Rins.

Por último, lo que es novedad para todos este año es la introducción de la carrera al sprint.

"Nadie se va a reservar, aunque sean la mitad de puntos, son puntos, y en mi caso yo voy a salir y lo voy a dar todo. En la mayoría de circuitos iremos con la goma blanda atrás, así que vamos a ir todos a tope", advirtió.

