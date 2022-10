Rins: "Terminar quinto después de ganar no sienta nada bien"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- A pesar de la evidente ventaja mecánica de los pilotos de Ducati en una pista favorable a las características de la Demosedici, sobre todo por su músculo, Alex Rins fue uno de los pilotos más solventes el viernes y el sábado, probablemente impulsado por el subidón que todavía arrastraba del domingo anterior, en el que logró su primer triunfo del curso, y el primero para Suzuki, en Australia.

Tras terminar el segundo en la toma de contacto del viernes y asegurarse el pase a la segunda criba de la cronometrada el sábado por la mañana, el español se colocó el quinto en la parrilla de salida del domingo, su mejor posición de arranque en lo que va de temporada.

Las perspectivas eran buenas atendiendo a la solvencia de las dos jornadas previas, pero la lluvia y, muy probablemente, el paso de los prototipos de Moto2, propiciaron que el agarre del asfalta bajara, circunstancia que le dejó sin esa tracción en la que tanto se apoyó en Phillip Island, y que los rivales tanto destacaron.

"En ningún momento me sentí tan cómodo como en los ensayos. Terminé el quinto, pero después de ganar no es algo que siente bien", dijo en referencia al triunfo del domingo anterior.

"Esta vez lo pasé mal. En la salida no jugué bien con el embrague y me quedé embotellado en la segunda curva. Y después, en ningún momento de la carrera tuve la tracción necesaria para poder salir rápido de las curvas. Por eso me fue imposible replicar el rito que tuve el viernes y el sábado", resumió Rins, que con esa quinta posición final se afianza en la octava posición de la tabla, con diez puntos sobre Miguel Oliveira y a 18 de Johann Zarco, el séptimo.

A las puertas de la última carrera, en Valencia y dentro de dos semanas, el barcelonés espera poder cerrar como se merece su capítulo en Suzuki, antes de subirse a una Honda del equipo LCR, el mismo martes después de la prueba en Cheste.

Para el #42 al igual que para al resto de miembros de la escudería de Hamamatsu, la jornada tendrá una tremenda carga simbólica. "Valencia será una carrera más de sensaciones que de otra cosa. Será emocionante, espero poder mantener la concentración durare todo el fin de semana", concluyó Rins.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 32 Foto de: Srinivasa Krishnan Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 32 Foto de: Srinivasa Krishnan Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 11 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 12 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 23 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 27 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 32 Foto de: Srinivasa Krishnan Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 29 / 32 Foto de: Srinivasa Krishnan Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 32 Foto de: Srinivasa Krishnan Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 31 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 32 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images