Rins: "El año que viene merezco una moto de 2023"

Cargar el reproductor de audio

El barcelonés, al igual que Joan Mir, su compañero en Suzuki, se tuvo que mover rápido una vez que la marca de Hamamatsu informó a los miembros de la escudería, que a finales de este curso cerrará la persiana de su división de MotoGP.

Rins, que esperaba renovar su acuerdo con la fábrica de la gran S, ha estado en contacto con RNF, con Gresini y con LCR, las tres formaciones en las que podía haber alguna vacante. A la espera de que las negociaciones con Lucio Cecchinello se cierren, algo que incluso podría suceder en Assen, todo parece indicar que Rins afrontará el próximo Mundial subido a una Honda.

En ese caso lo haría encima de un prototipo de 2023, dado que el constructor del ala dorada solo proyecta un modelo de su moto de MotoGP.

En la comparecencia de este jueves ya en Holanda, el #42 dejó claro que su prioridad es la de disponer de una especificación del año en curso.

"Tenemos algunas opciones, y agradezco el interés que han mostrado por mí los equipos y las fábricas. Tengo un par de alternativas. Aún no me he decidido, pero espero poder dar noticias lo antes posible. Me encantaría poder anunciarlo este fin de semana, pero veremos", dijo Rins.

"Creo que merezco una moto de 2023, porque he trabajado muy duro. Hay opciones que me darían acceso a una moto de 2023, y otras que, sin dármela, son interesantes", destacó el corredor catalán.

En el último mes, al español se le ha vinculado a Aprilia, a través de su nueva escudería satélite, RNF; a Ducati, como integrante de Gresini y a Honda, enfundado en el mono de LCR.

Motorsport.com entiende que, a estas alturas, la vía que le llevaría a competir con una Honda es la que tiene más posibilidades de concretarse.