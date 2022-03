Alex Rins: "Este año no apostaría mi dinero por ningún piloto"

Cargar el reproductor de audio

Tras cerrar un buena pretemporada y brillar el viernes en el estreno del Gran Premio de Qatar, Alex Rins se vio penalizado el sábado en la clasificación, habitual talón de Aquiles de Suzuki, perdiendo muchas opciones de luchar por la victoria bajo los focos de Losail.

El barcelonés salió décimo en parrilla y cruzó la meta sétimo, a casi nueve segundo del sorprendente vencedor, el joven italiano Enea Bastianini.

“No diría que me sorprendió la victoria de Enea, porque ya demostró el año pasado que es un piloto muy fuerte en carrera y aunque las Ducati de este año no estén en su mejor momento, sigue siendo una moto para estar en las posiciones delanteras”, admitió Rins este lunes en un evento de uno de sus patrocinadores en Barcelona.

El de Suzuki estuvo con sus fans en un centro comercial justo unas horas antes de viajar a Indonesia, donde este fin de semana se celebra la segunda carrera del curso, una temporada que, tras la primera parada en Qatar, parece más abierta e incierta que nunca.

“Este año es imposible hacer un pronóstico, hay una gran igualdad y en la clasificación(Q2) éramos diez pilotos en medio segundo, si a eso le sumas alguna sorpresa, como lo de Brad Binder (que acabó segundo con la KTM), no veo un claro favorito. No apostaría mi dinero por ningún piloto este año”, aseguró.

Toma buena nota: Horarios y cómo ver el GP de Indonesia de MotoGP 2022 - Previo

Como a todo el mundo, a Rins le sorprendió el primer podio de la temporada, con Bastianini, Binder y un Pol Espargaró que acabó tercero tras liderar 17 vueltas.

“Este año vamos a ver muchos colores en el podio”, pronosticó, antes de dar la receta para tratar de estar él en esa batalla.

“Es clave ser capaces de clasificar bien los sábados y tener la cabeza fría en carrera, como el domingo en Qatar”, dijo en referencia a las múltiples caídas que sufrió el año pasado.

“No soy un piloto conservador, pero este año me he propuesto ser más regular y sumar puntos en todas las carreras”.

Aunque se esperaba mucho de la pareja de Suzuki tras el gran salto adelante en términos de velocidad punta de la GSX-RR, finalmente Joan Mir cosechó el sexto puesto, justo por delante de Alex.

“La moto ha mejorado mucho y nos dio la capacidad de adelantar en la recta, cosa que no teníamos. La lástima es que en carrera tuvimos problemas con el tren delantero, algo que ya sufrimos el pasado año. No me lo esperaba pero confío mucho en mi equipo y vamos a resolverlo”.

Aunque Aleix Espargaró fue capaz de acabar cuarto en la meta de Losail con la Aprilia, Rins apuntó cierta decepción por el resultado de su buen amigo Maverick Viñales.

“Fue un poco decepcionante, no diría decepción, pero es una lástima ver a Maverick tan atrás. Es un piloto con un gran talento y espero que coja rápido el feeling a la nueva Aprilia”, dijo en referencia al 12º puesto de Viñales, cruzando la meta a más de 23 segundos del ganador.

En clave de fin de semana en Indonesia, Rins recordó que los test realizados en el nuevo circuito de Mandalika “fueron bastante bien”.

“El objetivo es el mismo que en todos los grandes premios, queremos estar arriba y hacer una buena Q2 para llegar al domingo en condiciones de poder ganar”, apuntó.

Sobre los problemas que vivieron los pilotos en el trazado de la Isla de Lombok, Rins confía en que estén solucionados. “Estoy seguro de que se habrán arreglado los problemillas que detectamos en los test”, en concreto, se ha reasfaltado el 60% de la superficie del circuito.

Por último, Rins aseguró estar “muy contento” con el nuevo team manager de Suzuki, el italiano Livio Suppo. “Hay muy buen feeling y tenemos formas similares de entender las carreras. Era una figura que necesitábamos”, zanjó el corredor barcelonés.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 50 Foto de: Akhil Puthiyedath Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 11 / 50 Foto de: Akhil Puthiyedath Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 12 / 50 Foto de: Akhil Puthiyedath Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Akhil Puthiyedath Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Suzuki