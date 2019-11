Rins: “El año que viene tengo que ser más constante”

Cheste.- Álex Rins llegaba al Gran Premio de Valencia jugándose el tercer puesto del Mundial con Maverick Viñales. El español, que tras cuatro grandes premios llegó a estar segundo a un solo punto del líder Marc Márquez, quedaba justo por delante del piloto de Yamaha en la última carrera del año, pero la quinta posición del #42 no era suficiente y el de Roses completaba el podio del campeonato.

"El objetivo era ser terceros del campeonato, pero al final no lo he conseguido", dijo Rins resignado. "Me sentía fuerte durante la carrera, pero no suficiente para pelear con Dovi. El traicionaba mejor. Estamos contentos con la elección de neumáticos. Ha sido una buena carrera".

El piloto de Suzuki igualmente ha completado su mejor campaña en MotoGP, consiguiendo sus dos primeras victorias en la categoría reina, sumando más puntos que nunca y alcanzando la cuarta posición final, una por delante de la cosechada en 2018.

La regularidad es uno de los puntos fuertes del barcelonés. De sus ocho temporadas en el Mundial, solo en su debut en MotoGP en 2017 ha quedado fuera del top 5, en un año que también estuvo plagado de lesiones. Sin embargo, precisamente regularidad es lo que le ha faltado a Rins en el tramo final del año, sumando solo 56 puntos de 175 posibles desde que ganase en Silverstone. No obstante, ha dado un paso este año y espera dar otro más la próxima temporada.

"El objetivo es ganar carreras y ser constante", indica Rins. "Todos los pilotos quieren ganar el título, pero cada año está más difícil y ajustado. Hemos tenido muy buenos resultados esta temporada, también algunos malos. Hemos sacado mucha información".

Parte de las opciones del español dependerán de la evolución que haga Suzuki este invierno.

"Veremos cómo va el nuevo motor en el test. Sylvain ha hecho muchos test y parece un paso adelante respecto al actual. Necesitamos mejorar en tracción, velocidad punta, la moto en general y yo a ser más constante", remacha.