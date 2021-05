Rins: “El año pasado me caí dos veces y acabé tercero el Mundial”

El de Suzuki se fue al suelo en la carrera de Portugal cuando circulaba segundo presionando a Fabio Quartararo, que la acabó ganando. Dos semanas después, en la cita de Jerez, Alex Rins volvió a caer, esta vez cuando luchaba en el grupo en los primeros compases de la prueba.

Rins lo achaca a la mala suerte, pero saca el lado positivo de la situación, al poder levantar la moto y reengancharse, último, a la carrera, llegando a rodar igual o mejor de ritmo que los de cabeza. Al final, sin embargo, se fue, de nuevo, sin sumar ningún punto.

“Fue una carrera complicada, no tuvimos mucha suerte, vamos a decirlo así”, explicó el de Suzuki el domingo por la tarde.

“Normalmente, en la recta de atrás nos vamos a un lado para preparar la siguiente curva, en ese trayecto pasas por un bache, frené fuerte, se me levantó la rueda de atrás, se descontroló la moto y ya no pude entrar en la curva. Una vez en la parte sucia de la pista, giré la cabeza para mirar si no venía nadie y podía entrar de nuevo, y en ese momento me caí”, relataba la secuencia el catalán.

“Perdí una aleta de la moto y la aerodinámica no fue buena a partir de entonces, sin embargo logramos imponer un buen ritmo y rodamos rápido. Quitando la caída, el único problema fue la clasificación el sábado, hay que gastarlo todo ahí, luchar por salir desde las dos primeras filas de la parrilla”, añadió.

Como en Portugal, Rins logró rodar en Jerez a un ritmo incluso mejor que el de los entrenamientos, lo que le hubiera colocado, de no mediar la caída, en la lucha por el podio.

“No sé hasta donde hubiera llegado sin la caída, pero el ritmo estaba ahí y una vez más lo hemos demostrado, teníamos opciones”, un ritmo que logró mantener girando el último y sin ningún piloto delante, con aire limpio.

“No sé muy bien qué hubiera pasado con un piloto delante, estaba demasiado atrás y no se que ha pasado con Joan Mir, pero no sé dónde hubiera podido llegar”, dijo cuando le comentaron que su compañero sufrió mucho al tener que rodar detrás de otro piloto, Takaaki Nakagami.

Rins aseguró tras la caída de Portugal que si mantenía la velocidad demostrada entonces, aquel incidente podía quedar camuflado en las siguientes carreras, pero un nuevo error ya complica mucho el escenario para el piloto de Suzuki.

“La verdad es que el año pasado caímos dos veces (Austria y Francia) y fuimos terceros del mundo, si no hubiera hecho este ritmo durante la carrera estaría preocupado, pero al final haciendo la valoración de las últimas carreras, el ritmo siempre lo hemos tenido para estar delante, nos ha faltado solo clasificar bien el sábado para poder hacer una buena carrera, hay que centrarse cien por cien en la clasificación”, insistió el piloto barcelonés.

