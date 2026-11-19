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Alex Márquez vuelve en Portimao, pero no descarta parar: "Esperaba estar mejor"

Alex Márquez ha recibido el 'apto' para volver a la acción en el GP de Portugal de MotoGP. El #73 no se moja sobre si cree que su hermano Marc cerrará el título el sábado o el domingo: "Pasapalabra".

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 19 nov 2026, 16:14

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquez vuelve este fin de semana al Mundial de MotoGP. El piloto español se perdió la visita a Qatar para operarse del hombro derecho que se lesionó en su grave accidente en Montmeló, en mayo. Ahora, tras unas semanas de convalecencia, el vigente subcampeón del mundo ha desembarcado en Portimao, donde ha sido declarado 'apto' por el equipo médico del campeonato, liderado por el doctor Ángel Charte.

En su llegada al Algarve, el de Gresini explicó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, cómo se encontraba físicamente, y que, pese a esperar empezar en condiciones el fin de semana, esperaba estar mejor y no descarta parar durante el gran premio.

"Me encuentro bien, bastante bien. Es verdad que esperaba estar un poquito mejor, porque la operación parecía un poquito menos, más sencilla de lo que al final fue. Pero bueno, al final cuando abrieron había un poquito más de cosas que arreglar, y eso me forzó a estar más tiempo parado".

"Pero bien, estoy bastante bien. Con ganas de ver cómo estoy encima de la moto, que es lo importante, porque al final he hecho gimnasio, adaptación a todo, y evaluaré después de cada entreno cómo estoy. Sobre todo estoy aquí para preparar Valencia, para poder despedirme bien del año".

Cuestionado sobre si espera estar mejor que en Sepang, comentó: "A lo mejor de dolor, sí. De fuerza, muscularmente, no lo sé, porque estuve parado una semana y media de dos y media. Así que es difícil evaluar cómo estaré de fuerza y hasta dónde va a aguantar mi hombro. Entonces, a la que vea que no tengo el control o que no tengo la fuerza para poder pilotar bien, seguro pues ahí será el momento de parar y esperar a Valencia. Pero si estoy aquí es porque veo que puedo hacer todo el fitness, así que estoy con ganas, tendré que evaluar y ser realista conmigo mismo en cada entreno sobre cómo estoy".

Pareciera que, hoy en día, los pilotos tienen lesiones más importantes de lo que parece a priori. Alex Márquez detalló por qué: "La tecnología es muy buena, el TAC, todo, pero yo creo que cuando abren y te operan es cuando ven todo, donde ven ellos mucho mejor cómo está la cosa, los músculos sobre todo. Si solo está dañado el hueso es mucho más fácil, pero cuando hay una inflamación, y hay músculos de por medio, ahí les cuesta mucho más ver cómo está realmente la situación. He tenido pequeñas cosas que arreglar, pero cosas que necesitan un tiempo para sanar, y por eso he estado un poquito más parado".

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El catalán detalló por qué no descarta detenerse antes de que acabe el GP: "Espero no tener que pagar, pero tengo que ser realista conmigo mismo, y si hay que parar, pues se parará para no dañar. Es verdad que estoy aquí porque he hablado con el médico y no hay riesgo de dañar mi hombro de cara al futuro, pero para mí es muy importante hacer muy bien el fin de semana de Valencia y el test [en el que debutará con KTM]. Entonces, hay que hacer una readaptación poco a poco, para llegar ahí muy bien".

"Yo creo que lo peor que puede pasarte encima de una moto es que en una articulación como es el hombro -en el fútbol pasa con las rodillas-, en la que hay un movimiento, te rompas. Eso es lo peor. Porque cargas con el control de la moto. Pero cuando te rompes un hueso en sí, al final es una placa lo que te colocan de normal, y eso se queda ahí solucionado. Pero cuando hay una articulación de por el medio, ahí es donde se complican las cosas. En la moto sufrimos mucho de hombros, y si no tienes fuerza, no tienes control con los hombros, es imposible conducir una MotoGP".

Este fin de semana no es uno cualquiera para la familia Márquez Alentà, porque Marc puede cerrar su décimo título mundial, el sábado si le saca dos puntos a Jorge Martín, o el domingo arriesgando mucho menos. Cuestionado por Motorsport.com sobre cuándo apostaría a que lo cerrará, Alex contestó entre risas: "Pasapalabra. Es una buena pregunta, pero pasapalabra".

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