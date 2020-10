Alex Márquez: “No esperaba haber sumado ya dos podios”

La segunda posición que logró el domingo pasado supuso para el pequeño de los Márquez su primer podio en MotoGP en condiciones de seco, y el segundo consecutivo tras el que la semana anterior había conseguido en Le Mans, con la pista mojada.

Eso, combinado con la seguridad, velocidad y solvencia con la que se está manejando el actual campeón del mundo de Moto2, han tenido un efecto multiplicador de las expectativas generadas a su alrededor.

A pesar de eso, Alex se fuerza a tener los pies en el suelo, algo a lo que le ayuda Marc, tanto cuando ambos coinciden en casa como por teléfono.

El domingo pasado, el #73 regresó a Cervera (Lleida) tras la carrera, y allí le esperaba su hermano mayor, con quien después volvió a ver la prueba para pulir algunos detalles técnicos, y también para afrontar el segundo gran premio consecutivo en Motorland, con la mentalidad adecuada.

“Marc me dice que no me presente aquí con el objetivo de ganar. Me insistió en que, si por alguna razón era un poco más lento esta vez, que no me volviera loco. Este circuito me va bien a mí y a la moto. Veremos cómo vamos en otros lados”, explicó Márquez, que volvió a destacar el test de Misano como punto de inflexión de esta, su primera temporada en la categoría de las motos pesadas.

“La clave fue el test de Misano. Desde Qatar no había tenido tiempo de adaptarme a la moto. Cuando en el test de Misano ya había probado todo lo que tenía que hacer, pedí que me dejaran rodar, que pusieran gomas y me dejaran sumar kilómetros”, añadió el español.

Para el catalán, el camino que ha recorrido la marca del ala dorada para darle todo lo que él necesita para acomodarse a la RC213V es, probablemente, más corto que el que ha tenido que andar él, al haber llegado desde Moto2.

“Honda ha hecho un gran trabajo al darme lo que necesitaba, pero como novato, yo he sido el que me he tenido que adaptar y entenderla mejor. Mi estilo de pilotaje es el que es y no está mal para esta moto, pero aún tengo que adaptarme en algunos aspectos”, ahondó Alex, que no tiene ningún problema en reconocer que su tremenda progresión le ha pillado por sorpresa hasta a él: “Siempre confié en poder ser rápido, pero no esperaba haber conseguido dos podios a estas alturas”, remachó.

Las fotos de Alex Márquez en Motorland Aragón