El parón competitivo a consecuencia de la pandemia por COVID-19 dejó en suspenso el mercado de pilotos de MotoGP en una época de la temporada en la que, en los últimos años, se tomaban gran parte de las decisiones.

Aunque las negociaciones se han reactivado en las últimas semanas debido a la dilatación del estado de emergencia sanitaria en la mayoría de países, la situación es delicada para una parte importante de la parrilla, que acaba contrato a final de 2020.

El escenario es especialmente complicado para los tres rookies de la categoría reina: Alex Márquez, de Repsol Honda, y los pilotos de KTM Brad Binder e Iker Lecuona, aunque este último, a diferencia de los otros dos, sí tuvo la oportunidad de debutar en la carrera de Valencia, la última del pasado curso.

Sin la posibilidad de competir al manillar de una MotoGP, los equipos deben decidir si extenderles la confianza una temporada más, o esperar a que empiece la competición, sobre el papel a finales de julio, antes de realizar cualquier maniobra.

De momento, la intención del director deportivo de KTM es la de mantener a sus rookies un año más en su estructura, mientras que el menor de los Márquez sigue a la espera de conocer su futuro.

Con la mirada puesta en la doble fecha del 19 y 26 de julio, cuando Jerez albergará, sobre el papel, las dos primeras carreras del año, Alex espera poder demostrar su “potencial” para convencer a HRC.

“La situación no es la mejor para renovar un contrato, porque no he tenido la oportunidad de demostrar qué puedo hacer. Honda siempre me ha transmitido seguridad y creo que cuando tenga la oportunidad voy a poder ir rápido con esa moto”, explica Alex en conversación con la web oficial motogp.com.

Debido a las restricciones por el estado de emergencia sanitaria, Alex, que vive en Cervera, no pudo retomar sus entrenamientos sobre una moto hasta la pasada semana, habiendo estado parado mucho tiempo.

“Creo que para un rookie no es lo mejor estar tanto tiempo lejos de la moto. Pero a veces eres más rápido cuando vuelves después de mucho tiempo. Eso podremos verlo cuando volvamos, parece ser que en Jerez el 19 de julio”, explica Alex.

Como el resto de la parrilla, Alex no compite desde noviembre de 2019 y no se sube a una MotoGP desde el test de Qatar, el 24 de febrero, hace ya tres meses. Unos ensayos que el piloto cataloga de positivos.

“Al margen del test de Qatar la pretemporada en general fue muy buena. Nos centramos mucho en el ritmo de carrera, en la gestión de los neumáticos usados entrenando situaciones extremas. Echamos un poco de menos la vuelta rápida, pero en Malasia estuvimos muy cerca”.

“Desde el primer test, los chicos de la telemetría siempre me dicen que levanto muy bien la moto, muy rápido. Y eso es algo positivo porque todos los pilotos de Honda dicen que es difícil”.

Alex tiene en casa el mejor espejo en el que mirarse, su hermano Marc Márquez, dominador de la categoría y ahora compañero de equipo.

“Marc hace cosas impresionantes con la moto, tengo el mejor compañero de equipo para aprender, es un ocho veces campeón del mundo. Puedo ver en casa cómo entrena y así intentar mejorar cada día”.

Durante este parón competitivo, Alex ha podido demostrar que es un virtuoso de las carreras virtuales, imponiéndose en dos de las cuatro disputadas.

Sin embargo, sabe que en la ‘vida real’ las cosas serán diferentes, aunque se aventura a fijar un objetivo para la temporada 2020.

“Es difícil hacer previsiones, pero un top 8 a final de año es lo que intentaremos conseguir”.

